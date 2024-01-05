《經濟通通訊社５日專訊》內地空調廠商龍頭格力電器（深：０００６５１）最近推出了新

一代「玫瑰空調」，售價高達２９９９９元人民幣，不過最讓外界跌眼鏡的並非其超高售價，而

是其「又醜又老土」的造型，有網民甚至感嘆這是「史上最醜的空調」。由於玫瑰空調造型太具

衝擊力且售價太貴，勸退了不少消費者，據內媒引述上海格力門店工作人員指，該款玫瑰空調賣

得不好，門市沒有在賣，珠海倉庫有存貨。

玫瑰空調是由格力電器董事長董明珠親自設計的，董明珠當時表示，這款空調專為新婚人群

準備，不論是金婚還是銀婚都可以使用。另外，這款空調還在機身安置了ＡＩ語音系統，可以用

來聽歌、聽新聞、念兒歌和讀兒童故事等，這可能是這款空調能賣這麼貴的原因。

從網上圖片來看，這款立式玫瑰空調採用流線設計，遠看就像一個巨大的魷魚筒，還有點像

情趣用品，不僅如此，空調開機之後機身會發出粉紅燈光，機身上方的１９朵玫瑰圖案同樣也會

發亮，按格力的話來說這象徵著「愛情長長久久」，不過有很多網民表示，這種「死亡燈光」讓

家裏瞬間變成色情場所。

在玫瑰空調飽受外界抨擊之後，格力在社交媒體平台發布影片辯護，稱這款玫瑰空調歷經三

次換代、四次升級，通過公司精心設計才讓它不斷接近玫瑰的生動造型。影片更引述董明珠的話

表示，要用玫瑰向用戶表達愛意，讓這台空調成為值得收藏的藝術品，為了這個追求，格力不斷

努力。（ｅｙ）



