《經濟通通訊社５日專訊》公安部表示，２０２３年打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作取得顯
著成效，自８月以來發案數連續下降。。截至２０２３年１１月，全國共破獲電信網絡詐騙案件
３９﹒１萬宗，抓獲犯罪嫌疑人７﹒９萬名，其中包括詐騙集團幕後「金主」、頭目和骨幹
２６３名。同時，先後派出工作組赴泰國、菲律賓、柬埔寨、老撾、越南、印尼等多個國家開展
國際執法合作，搗毀一大批境外詐騙窩點，抓獲犯罪嫌疑人３０００餘名。
＊反詐中心緊急攔截涉案資金累計３２８８億＊
針對緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪，特別是針對緬北果敢自治區多個家族犯罪集團大肆組織
開設詐騙窩點，公開武裝護詐，長期對中國公民實施電信網絡詐騙犯罪活動等情況，在掌握相關
犯罪事實和證據的基礎上，浙江、遼寧、福建、重慶等地公安機關先後對明學昌、白所成、魏懷
仁、劉正祥等重要頭目公開懸賞通緝。在緬甸各方大力配合下，２０２３年共有４﹒１萬名電信
網絡詐騙犯罪嫌疑人移交中方，以明學昌為首的家族犯罪集團重要頭目明國平、明菊蘭、明珍珍
被緝拿歸案，首犯明學昌畏罪自殺，一大批境外詐騙窩點被成功鏟除。
此外，公安機關積極會同相關部門單位全力推進預警勸阻和技術反制工作，國家反詐中心累
計下發資金預警指令９４０﹒６萬條，公安機關累計見面勸阻１３８９萬人次，會同相關部門攔
截詐騙電話２７﹒５億次、短信２２﹒８億條，處置涉詐域名網址８３６﹒４萬個，緊急攔截涉
案資金３２８８億元人民幣。（ｓｌ）
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