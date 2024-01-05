《經濟通通訊社５日專訊》公安部表示，２０２３年打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作取得顯

著成效，自８月以來發案數連續下降。。截至２０２３年１１月，全國共破獲電信網絡詐騙案件

３９﹒１萬宗，抓獲犯罪嫌疑人７﹒９萬名，其中包括詐騙集團幕後「金主」、頭目和骨幹

２６３名。同時，先後派出工作組赴泰國、菲律賓、柬埔寨、老撾、越南、印尼等多個國家開展

國際執法合作，搗毀一大批境外詐騙窩點，抓獲犯罪嫌疑人３０００餘名。



＊反詐中心緊急攔截涉案資金累計３２８８億＊



針對緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪，特別是針對緬北果敢自治區多個家族犯罪集團大肆組織

開設詐騙窩點，公開武裝護詐，長期對中國公民實施電信網絡詐騙犯罪活動等情況，在掌握相關

犯罪事實和證據的基礎上，浙江、遼寧、福建、重慶等地公安機關先後對明學昌、白所成、魏懷

仁、劉正祥等重要頭目公開懸賞通緝。在緬甸各方大力配合下，２０２３年共有４﹒１萬名電信

網絡詐騙犯罪嫌疑人移交中方，以明學昌為首的家族犯罪集團重要頭目明國平、明菊蘭、明珍珍

被緝拿歸案，首犯明學昌畏罪自殺，一大批境外詐騙窩點被成功鏟除。

此外，公安機關積極會同相關部門單位全力推進預警勸阻和技術反制工作，國家反詐中心累

計下發資金預警指令９４０﹒６萬條，公安機關累計見面勸阻１３８９萬人次，會同相關部門攔

截詐騙電話２７﹒５億次、短信２２﹒８億條，處置涉詐域名網址８３６﹒４萬個，緊急攔截涉

案資金３２８８億元人民幣。（ｓｌ）

