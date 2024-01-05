《經濟通通訊社５日專訊》官媒《人民日報》今起在頭版推出「政策問答．２０２４年中國

經濟這麼幹」專欄，邀請權威部門、相關專家學者解答熱點問題，幫助民眾「深刻領會黨中央對

經濟形勢的科學判斷，準確把握今年經濟工作的政策取向，進一步增強做好經濟工作的信心和底

氣」。

首日專欄由財政部相關負責人、財政部預算司司長王建凡、財政部稅政司司長賈榮鄂等解答

「２０２４年，積極的財政政策如何適度加力、提質增效？」

專欄引述財政部相關負責人表示，「適度加力」主要是加強財政資源統籌，組合使用多種政

策工具，適度擴大財政支出規模，促進經濟持續回升向好。擴大支出要加強財力保障，今年還將

安排一定規模的赤字，確保財政總的支出規模有所增加。



＊繼續安排適當規模專項債、一定規模轉移支付＊



王建凡認為，今年將繼續安排適當規模的專項債，支持地方加大重點領域補短板力度。

２０２３年執行中增發的１萬億元國債，也將以強有力的資金保障支持災後恢復重建和提升防災

減災救災能力。與此同時，今年中央對地方轉移支付仍然保持一定規模，並向困難地區和欠發達

地區傾斜，強化財力薄弱地區的資金保障，兜牢基層「三保」底線。

賈榮鄂則稱，減稅降費政策措施要落地生根，讓企業輕裝上陣。２０２３年，中國分批延續

、優化和完善了７０餘項稅費優惠政策，在上述優惠政策大部分直接延續至２０２７年底的同時

，２０２４年還將落實好結構性減稅降費政策，提高政策精準性和針對性，重點支持科技創新和

製造業發展。

在優化財政支出結構方面，中國財政科學研究院研究員王澤彩認為，要加大基礎研究投入，

落實推動京津冀協同發展等重大戰略的財稅舉措，持續強化對生態功能重要地區的轉移支付力度

。（ｓｌ）

