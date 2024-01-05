《經濟通通訊社５日專訊》據《路透》２０２４年第一期中國固定收益市場展望調查顯示，

商業銀行在去年１２月意外開啟新一輪存款利率下調，打開了政策寬鬆的想象空間，受訪機構對

元月中期借貸便利（ＭＬＦ）等政策利率和貸款市場報價利率（ＬＰＲ）降息預期急速升溫，其

中預計五年期以上ＬＰＲ將下調的佔比超過半數。參與調查的機構共有７８家。

具體來說，有２２家機構預計公開市場七天期逆回購利率在１月將下調，佔比約２８％，最

大幅度１０個基點；有２９家機構預計一年期ＭＬＦ利率將下調，佔比３７％，最大幅度２５個

基點；有２５家機構預計一年期ＬＰＲ將下調，佔比３２％，最大幅度１５個基點；有４０家機

構預計五年期以上ＬＰＲ將下調，佔比５１％，最大幅度２０基點。

除降息外，本月參與調查的７８家機構中，有１５家預計１月將降準，佔比約１９％，也較

去年１２月調查時的「近乎於無」明顯增加；展望未來三個月，預計降準的機構數量升至３７家

，佔比高達４７％。

在此情況下，此前近被遺忘的一年期存款基準利率，預期也出現些許變化。有２家受訪機構

認為，１月和未來三個月該利率有下調可能，佔比約３％，比例雖小但值得繼續觀察。

資金方面，受訪機構預計，已處相對低位的隔夜和七天期回購利率在１月變動不大；對已連

續四個月走升的三個月Ｓｈｉｂｏｒ，市場預期稍有改善，預計１月有望轉為小降。



＊１２月ＣＰＩ料續錄負值惟跌幅收窄，新增貸料略增＊



此外，參與機構預計１２月ＣＰＩ（居民消費價格指數）同比下降０﹒２％，繼續維持在負

值，預測區間為－１％至１％，而１１月實際值為下降０﹒５％；１２月新增人民幣貸款和社會

融資規模的預計均值分別為１﹒４１萬億元人民幣和２﹒２６萬億元人民幣，前者較１１月實際

值略增，後者則稍降。

匯率方面，參與機構對１月末外匯交易中心公布的人民幣兌美元即期匯率１６：３０的官方

收盤價預期均值為７﹒１１０７，較去年１２月末的７﹒０９２貶值１８７點，預期區間為７－

７﹒２。（ｓｌ）

