《經濟通通訊社５日專訊》人社部近日印發《關於加強農民工職業技能培訓工作的意見》，

提出將深入實施人才強國戰略和就業優先戰略，健全終身職業技能培訓制度，面向廣大農民工群

體開展大規模、廣覆蓋、多形式的職業技能培訓，促進農民工技能提升和就業創業。

《意見》明確三方面、１４條重點任務。其中提出，以農民工輸入為主的地方可結合勞動力

市場需求和用工企業要求，大力開展建築、維修、家政、餐飲、保安、物流等有效實用的技能培

訓，幫助其穩定就業，更好融入城市。支持各類企業對新錄用農民工和在崗轉崗農民工廣泛開展

崗前培訓、崗位技能提升培訓、企業新型學徒制培訓和高技能人才培訓。



＊針對學習能力強農民工開展電商、ＡＩ等創業培訓＊



此外，鼓勵準備創業和創業初期的農民工參加創業培訓，加強就業創業政策扶持和創業培訓

後續指導服務。針對學習能力強、創業意識足的新生代農民工，積極開展電子商務、數字經濟、

人工智能等新技術新領域創業培訓，促進提高創業質量和層次。充分發揮行業龍頭企業、大型電

商平台等的引領作用，開展直播銷售員、網絡約車、網絡送餐、快遞物流等新職業新業態領域職

業技能培訓。

《意見》並提出，鼓勵農民工培訓後參加職業技能評價，對取得職業資格證書（或職業技能

等級證書、專項職業能力證書）的，按規定落實職業技能評價補貼和技能提升補貼等政策。

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