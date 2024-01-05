《經濟通通訊社５日專訊》江汽集團旗下新能源汽車品牌江淮釔為今日在安徽安慶正式向用

戶批量交付全球首款鈉電池車，標誌著鈉離子電池產業化邁出最重要的一步。

據介紹，此次交付的鈉電版花仙子為中科海鈉與江淮釔為聯合推出，搭載由中科海鈉供應的

３２１４０鈉離子圓柱電芯，具備安全性高、能量密度高、低溫性能好、循環壽命長等優勢。鈉

電版花仙子並採用了蜂窩電池安全結構，整個電池包容量２３﹒２ｋＷｈ，ＣＬＴＣ續航里程達

到２３０公里，百公里電耗水平接近１０度電。據透露，江淮釔為還將在下半年推出３００公里

續航的鈉電版車型。

相比鋰電池，鈉離子電池具低溫性能更好、價格更穩定、資源供應穩定等特點。江淮汽車

（滬：６００４１８）子公司釔威科技董事長夏順禮曾表示，鈉電池將成為一種重要的動力電池

品種，有望與磷酸鐵鋰電池形成相互補充的產業格局，成為一種低成本的解決方案，助推大眾化

電動車的普及。

江淮釔為早在去年２月發布行業首輛鈉離子電池試驗車，並在４月的上海車展展出了旗下首

款車型釔為３的鈉電版本。鈉電版花仙子於去年１２月２７日正式下線，而翌日孚能科技

（滬：６８８５６７）與江鈴集團新能源汽車合作、搭載鈉離子電池的江鈴易至ＥＶ３（青春版

）亦正式下線，成為全球首批下線的鈉離子電池汽車。有內媒梳理發現，包括上述企業在內，近

年寧德時代（深：３００７５０）、比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）、鵬輝能源

（深：３００４３８）等多家企業均布局鈉電池業務。（ｓｌ）

