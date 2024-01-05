《經濟通通訊社５日專訊》洛陽鉬業（０３９９３）（滬：６０３９９３）公布，去年度鉬
金屬產量約１﹒６萬噸，同比增長３％，銅金屬產量約４１﹒９萬噸，升５１％，而鈷金屬產量
約５﹒６萬噸，升１﹒７倍。
該集團指，鈮金屬產量約９５１５噸，升３％，磷肥產量約１１７萬噸，升３％。不含豫鷺
礦業的鎢金屬產量７９７５噸，升６％。黃金約１﹒９萬盎司，升１６％。（ｗｈ）
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05/01/2024 07:53
《國企紅籌》洛陽鉬業（３９９３）去年產量鉬升３％，銅升５１％
《經濟通通訊社５日專訊》洛陽鉬業（０３９９３）（滬：６０３９９３）公布，去年度鉬
金屬產量約１﹒６萬噸，同比增長３％，銅金屬產量約４１﹒９萬噸，升５１％，而鈷金屬產量
約５﹒６萬噸，升１﹒７倍。
該集團指，鈮金屬產量約９５１５噸，升３％，磷肥產量約１１７萬噸，升３％。不含豫鷺
礦業的鎢金屬產量７９７５噸，升６％。黃金約１﹒９萬盎司，升１６％。（ｗｈ）
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