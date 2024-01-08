  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

08/01/2024 08:42

《駐京專電》國務院：完善國資收益上交機制，加強收入和支出管理

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》國務院印發《關於進一步完善國有資本經營
預算制度的意見》，提出進一步完善國有資本經營預算管理制度，切實發揮對宏觀經濟運行、國
有經濟布局結構的重要調控作用。
　　《意見》明確三方面重點改革措施，包括完善國有資本收益上交機制。擴大國有資本經營預
算覆蓋範圍，健全國有獨資企業和國有獨資公司收益上交機制，優化國有控股、參股企業國有股
收益上交機制。加強國有資本經營預算收入管理；提升國有資本經營預算支出效能。優化支出結
構，聚焦關鍵領域和薄弱環節，增強對國家重大戰略任務的財力保障。加強支出管理，探索開展
國有資本經營預算整體績效評價；完善國有資本經營預算管理工作。加強國有企業名錄管理，出
資人單位應當定期統計所出資企業的數量、資產權益、損益等情況，建立所出資國有企業名錄；
主動接受人大和審計監督。
　　《意見》強調，各地區、各有關部門和單位要支持國有企業依法自主經營，依法依規做好國
有資本收益收取、國有資本經營預算管理等工作。財政部門要切實履行管理和指導職責，出資人
單位要組織和監督所出資企業上交國有資本收益，加強對資金使用、決算的審核監督。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金