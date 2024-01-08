《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》國務院印發《關於進一步完善國有資本經營

預算制度的意見》，提出進一步完善國有資本經營預算管理制度，切實發揮對宏觀經濟運行、國

有經濟布局結構的重要調控作用。

《意見》明確三方面重點改革措施，包括完善國有資本收益上交機制。擴大國有資本經營預

算覆蓋範圍，健全國有獨資企業和國有獨資公司收益上交機制，優化國有控股、參股企業國有股

收益上交機制。加強國有資本經營預算收入管理；提升國有資本經營預算支出效能。優化支出結

構，聚焦關鍵領域和薄弱環節，增強對國家重大戰略任務的財力保障。加強支出管理，探索開展

國有資本經營預算整體績效評價；完善國有資本經營預算管理工作。加強國有企業名錄管理，出

資人單位應當定期統計所出資企業的數量、資產權益、損益等情況，建立所出資國有企業名錄；

主動接受人大和審計監督。

《意見》強調，各地區、各有關部門和單位要支持國有企業依法自主經營，依法依規做好國

有資本收益收取、國有資本經營預算管理等工作。財政部門要切實履行管理和指導職責，出資人

單位要組織和監督所出資企業上交國有資本收益，加強對資金使用、決算的審核監督。

