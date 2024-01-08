《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》國家安全部指，發現有境外機構招募內地航

空愛好者，在南海、東海及渤海周邊省份，放置大量訊號接收設備，竊取民航和軍用航空器等敏

感數據。

國安部指出，多個境外機構透過內地網絡平台，以免費提供設備、共享航空訊息為誘餌，招

募航空愛好者，要求他們將便攜式訊號接收設備放置在內地航空樞紐附近。對周邊一定範圍內飛

機的型號、高度、經度、緯度、速度、航向等信息的自動採集。有關設備內置定位晶片，可以遙

距線上編程，通過加密傳輸方式，向境外傳送一千架次飛機的飛行數據，以及約１３萬條位置數

據。當局估算，只需要約３００台設備，即可監測覆蓋中國全空域飛機飛行數據，當大量非法設

備工作時，會對民航空管系統、軍用空管系統造成信號干擾，對航空安全構成重大威脅。

境外機構在中國渤海、東海、南海周邊省份大量投放此類設備，除了竊取民用航空數據，還

能竊取軍用航空器等敏感數據信息。國家安全機關目前已在國內發現幾百套已投放的設備，涉案

人員已被處罰，提醒民眾有關行為違反《反間諜法》，以及《數據安全法》，呼籲民眾及時舉報

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