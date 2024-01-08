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AH股新聞

08/01/2024 09:12

《駐京專電》人行部署十項工作，化解防範風險、確保社融規模增長

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》人行工作會議４日至５日在北京召開，會議
指出，要重點抓好支持重點領域和薄弱環節、穩妥推進重點領域金融風險防範化解、持續深化金
融改革、穩慎扎實推進人民幣國際化等十項重點工作。
　　貨幣政策方面，會議指出，穩健的貨幣政策要「靈活適度、精準有效」，保持流動性合理充
裕，並且與以往常見表述「保持廣義貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配」
的基礎上增加了「價格水平預期目標」，指出「促進社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價
格水平預期目標相匹配」。最新提法與２０２３年底召開的中央經濟工作會議保持一致。
　
＊促進社會綜合融資成本穩中有降，保持人民幣匯率基本穩定＊
　
　　會議也延續２０２３年末的提法，繼續提出要注重新增信貸均衡投放，提高存量資金使用效
率，進一步優化信貸結構，確保社會融資規模全年可持續較快增長；價格方面要兼顧內外均衡，
持續深化利率市場化改革，促進社會綜合融資成本穩中有降，保持人民幣匯率在合理均衡水平上
的基本穩定。
　　會議指出，新的一年要聚焦「五篇大文章」支持重點領域和薄弱環節。「五篇大文章」是指
２０２３年１０月召開的中央金融工作會議提出的科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、
數字金融這五大領域。
　　會議指出，要抓好金融支持民營經濟２５條舉措落實，落實加大力度支持科技型企業融資行
動方案，持續做好鄉村全面振興金融服務工作、延續實施碳減排支持工具、實施普惠養老專項再
貸款等。
　　在金融市場建設與金融服務領域，會議指出，要建設規範、透明、開放、有活力、有韌性的
金融市場，深化金融市場對外開放，加強金融基礎設施建設和管理。具體措施包括進一步優化融
資結構、市場體系、產品體系，提升境外投資者參與中國債券市場便利度等。
　
＊提升境外來華人員支付服務水平＊
　
　　會議還特別提及要「著力提升境外來華人員支付服務水平」，持續推動優化境外銀行卡受理
環境、提升手機支付便利性，引導重點銀行和支付機構優化我國居民和境外來華人員帳戶服務；
並且要扎實開展整治拒收現金專項行動，加大處罰和公告力度。
　　２０２３年上半年以來，隨著疫情後跨境交往重啟，外國人在中國消費付款成為一個痛點。
盡管微信支付、支付寶已經陸續恢復支持國外信用卡綁定、方便境外來華人士用二維碼支付，但
對於習慣刷卡支付或ＮＦＣ無接觸支付的人士而言，仍有諸多不便。
　
　
　　持續提升金融服務方面的工作，人行還部署加強調查研究、完善參事制度，構建與經濟結構
轉型相匹配的現代金融統計監測機制，穩妥推進數字人民幣研發應用，加強征信和反洗錢監管等

　　在深化金融改革方面，會議指出要「落實政策性開發性金融機構業務分類分帳改革方案」，
這也是２０２１年國務院重申開發性政策性銀行「分類管理、分帳核算」以來，人行首次在工作
會議中將落實該項改革列為重點工作。此外，人行還將進一步健全宏觀審慎政策框架和治理機制
，持續優化宏觀審慎壓力測試機制，深化金融機構改革，支持補充商業銀行資本等。
　
＊落實金融支持保障房、「平急兩用」基建、城中村改造＊
　
　　會議還指出要實推進機構改革和業務流程優化再造工作，落實好分支機構改革方案，統籌推
動業務流程再造、信息系統升級、制度機制調整等工作。
　　在防範金融風險方面，人行提出要穩妥推進重點領域金融風險的防範化解。對於地方債，要
指導金融機構按照市場化、法治化原則，合理運用債務重組、置換等手段，支持融資平台債務風
險化解。對於中小金融機構風險，要推動重點機構風險處置，健全具有硬約束的早期糾正機制，
強化存款保險專業化、常態化風險處置職能。
　　對於房地產，人行指出要因城施策精準實施好差別化住房信貸政策，滿足各類房地產企業合
理融資需求，抓好「金融１６條」及金融支持保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設
、城中村改造等各項政策落實。
　
＊穩慎扎實推進人民幣國際化＊
　
　　在國際參與方面，人行指出要積極參與國際金融治理，深化國際金融合作，積極參與多邊開
發機構治理，著力推動金融業高水平開放，有序推動境內外金融基礎設施互聯互通，穩步推進外
匯領域改革開放等。
　　同時，要穩慎扎實推進人民幣國際化。會議指出，要進一步完善便利人民幣跨境使用政策體
系，推動重點企業、重點領域、重點地區人民幣使用，加大跨境支付系統建設及拓展力度等。人
行還提及，要加強國際間貨幣合作，推動離岸人民幣市場健康發展。
　

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