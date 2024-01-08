《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》人行工作會議４日至５日在北京召開，會議

指出，要重點抓好支持重點領域和薄弱環節、穩妥推進重點領域金融風險防範化解、持續深化金

融改革、穩慎扎實推進人民幣國際化等十項重點工作。

貨幣政策方面，會議指出，穩健的貨幣政策要「靈活適度、精準有效」，保持流動性合理充

裕，並且與以往常見表述「保持廣義貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配」

的基礎上增加了「價格水平預期目標」，指出「促進社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價

格水平預期目標相匹配」。最新提法與２０２３年底召開的中央經濟工作會議保持一致。



＊促進社會綜合融資成本穩中有降，保持人民幣匯率基本穩定＊



會議也延續２０２３年末的提法，繼續提出要注重新增信貸均衡投放，提高存量資金使用效

率，進一步優化信貸結構，確保社會融資規模全年可持續較快增長；價格方面要兼顧內外均衡，

持續深化利率市場化改革，促進社會綜合融資成本穩中有降，保持人民幣匯率在合理均衡水平上

的基本穩定。

會議指出，新的一年要聚焦「五篇大文章」支持重點領域和薄弱環節。「五篇大文章」是指

２０２３年１０月召開的中央金融工作會議提出的科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、

數字金融這五大領域。

會議指出，要抓好金融支持民營經濟２５條舉措落實，落實加大力度支持科技型企業融資行

動方案，持續做好鄉村全面振興金融服務工作、延續實施碳減排支持工具、實施普惠養老專項再

貸款等。

在金融市場建設與金融服務領域，會議指出，要建設規範、透明、開放、有活力、有韌性的

金融市場，深化金融市場對外開放，加強金融基礎設施建設和管理。具體措施包括進一步優化融

資結構、市場體系、產品體系，提升境外投資者參與中國債券市場便利度等。



＊提升境外來華人員支付服務水平＊



會議還特別提及要「著力提升境外來華人員支付服務水平」，持續推動優化境外銀行卡受理

環境、提升手機支付便利性，引導重點銀行和支付機構優化我國居民和境外來華人員帳戶服務；

並且要扎實開展整治拒收現金專項行動，加大處罰和公告力度。

２０２３年上半年以來，隨著疫情後跨境交往重啟，外國人在中國消費付款成為一個痛點。

盡管微信支付、支付寶已經陸續恢復支持國外信用卡綁定、方便境外來華人士用二維碼支付，但

對於習慣刷卡支付或ＮＦＣ無接觸支付的人士而言，仍有諸多不便。





持續提升金融服務方面的工作，人行還部署加強調查研究、完善參事制度，構建與經濟結構

轉型相匹配的現代金融統計監測機制，穩妥推進數字人民幣研發應用，加強征信和反洗錢監管等

。

在深化金融改革方面，會議指出要「落實政策性開發性金融機構業務分類分帳改革方案」，

這也是２０２１年國務院重申開發性政策性銀行「分類管理、分帳核算」以來，人行首次在工作

會議中將落實該項改革列為重點工作。此外，人行還將進一步健全宏觀審慎政策框架和治理機制

，持續優化宏觀審慎壓力測試機制，深化金融機構改革，支持補充商業銀行資本等。



＊落實金融支持保障房、「平急兩用」基建、城中村改造＊



會議還指出要實推進機構改革和業務流程優化再造工作，落實好分支機構改革方案，統籌推

動業務流程再造、信息系統升級、制度機制調整等工作。

在防範金融風險方面，人行提出要穩妥推進重點領域金融風險的防範化解。對於地方債，要

指導金融機構按照市場化、法治化原則，合理運用債務重組、置換等手段，支持融資平台債務風

險化解。對於中小金融機構風險，要推動重點機構風險處置，健全具有硬約束的早期糾正機制，

強化存款保險專業化、常態化風險處置職能。

對於房地產，人行指出要因城施策精準實施好差別化住房信貸政策，滿足各類房地產企業合

理融資需求，抓好「金融１６條」及金融支持保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設

、城中村改造等各項政策落實。



＊穩慎扎實推進人民幣國際化＊



在國際參與方面，人行指出要積極參與國際金融治理，深化國際金融合作，積極參與多邊開

發機構治理，著力推動金融業高水平開放，有序推動境內外金融基礎設施互聯互通，穩步推進外

匯領域改革開放等。

同時，要穩慎扎實推進人民幣國際化。會議指出，要進一步完善便利人民幣跨境使用政策體

系，推動重點企業、重點領域、重點地區人民幣使用，加大跨境支付系統建設及拓展力度等。人

行還提及，要加強國際間貨幣合作，推動離岸人民幣市場健康發展。



