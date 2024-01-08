《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》國務院總理李強５日主持召開國務院常務會

議，研究發展銀髮經濟、增進老年人福祉的政策舉措，審議進一步優化政務服務、提升行政效能

、推動「高效辦成一件事」的指導意見，聽取保障農民工工資支付情況匯報，討論《中華人民共

和國會計法（修正草案）》和《中華人民共和國能源法（草案）》，審議通過《碳排放權交易管

理暫行條例（草案）》。

會議強調，要運用好市場機制，充分發揮各類經營主體和社會組織作用，更好滿足老年人多

層次多樣化需求，共同促進銀髮經濟發展壯大。要持續完善相關政策措施，重點解決好老年人居

家養老、就醫用藥、康養照護等急難愁盼問題，讓老年人安享幸福晚年。



＊要形成「高效辦成一件事」常態化推進機制＊



會議指出，要把「高效辦成一件事」作為優化政務服務、提升行政效能的重要抓手，聚焦群

眾和企業反映集中的突出問題，加強協同配合，主動改革創新，借助數字技術等手段進一步優化

辦事流程、精簡辦事材料、提高辦事效率，為人民群眾帶來更好的政務服務體驗。要形成「高效

辦成一件事」常態化推進機制，每年梳理一批重點事項，及時複製推廣地方和部門探索的好經驗

好做法，堅持不懈，狠抓落實，不斷增強群眾和企業的獲得感。

會議指出，春節前是農民工工資結算高峰期。要用心用情做好保障農民工工資支付工作，層

層壓實責任，加大工作力度，依法堅決打擊惡意欠薪行為。要健全完善治理欠薪的長效機制，加

強常態化監測評估和檢查督促，推動保障農民工工資支付的各項制度和政策落實到位。

會議決定將《中華人民共和國會計法（修正草案）》、《中華人民共和國能源法（草案）》

提請全國人大常委會審議，審議通過《碳排放權交易管理暫行條例（草案）》。

