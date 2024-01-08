《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》人民銀行、國家金監總局發布「金融支持住

房租賃市場發展意見」。《意見》提到，主要在大城市，圍繞解決新市民、青年人等群體住房問

題，支持各類主體新建、改建和運營長期租賃住房，盤活存量房屋，有效增加保障性和商業性租

賃住房供應；加大住房租賃開發建設信貸支持力度。



＊支持向房企新建和改建長期租賃住房發放貸款＊



重點支持自持物業的專業化、規模化住房租賃企業發展；商業性金融機構要按照依法合規、

風險可控、商業可持續的原則，滿足各類住房租賃主體合理融資需求；支持商業銀行向房地產開

發企業、工業園區、農村集體經濟組織、企事業單位等各類主體依法合規新建、改建長期租賃住

房發放住房租賃開發建設貸款。

意見稱，滿足團體批量購買租賃住房的合理融資需求；對於企業和符合條件的事業單位依法

依規批量購買存量閒置房屋用作宿舍型保障性租賃住房，專業化規模化住房租賃企業依法依規批

量購買存量閒置房屋用作保障性或商業性租賃住房長期持有運營的，鼓勵商業銀行在風險可控、

商業可持續、嚴格不新增地方政府隱性債務的前提下，發放住房租賃團體購房貸款。



＊支持發行用於住房租賃的金融債券＊



住房租賃團體購房貸款的期限最長不超過３０年，貸款額度原則上不超過物業評估價值的

８０％；支持發放住房租賃經營性貸款；增強金融機構住房租賃貸款投放能力；支持商業銀行發

行用於住房租賃的金融債券，籌集資金專門用於增加住房租賃開發建設貸款、團體購房貸款和經

營性貸款的投放；拓寬住房租賃企業債券融資渠道；支持住房租賃企業發行債券，專項用於租賃

住房建設、購買和運營。



＊支持深圳等開展房地產投資信託基金試點＊



穩步發展房地產投資信託基金；穩步推進房地產投資信託基金試點工作，在把控風險前提下

，募集資金用於住房租賃企業持有運營長期租賃住房。支持房地產投資信託基金份額交易流通，

促進住房租賃企業長期穩定經營，防範短期炒作。優先支持雄安新區、海南自由貿易港、深圳中

國特色社會主義先行示範區等國家政策重點支持區域以及人口淨流入的大城市開展房地產投資信

託基金試點。

嚴格住房租賃金融業務邊界；住房租賃金融業務要嚴格定位於支持住房租賃市場發展，不得

為短期投機炒作行為提供融資；防範住房租賃金融風險；商業銀行等為住房租賃提供融資的金融

機構應建立健全相關制度，加強合規性審查和評估，確保審慎合規開展相關業務。對各類住房租

賃企業以及持有租賃住房的房地產開發企業負債水平進行上限控制，確保其資產負債率保持在適

度區間。

