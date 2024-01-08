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AH股新聞

08/01/2024 10:18

《駐京專電》外匯局部署今年工作，對單邊行為糾偏，保持人幣穩定

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》全國外匯管理工作會議４日至５日在京召開
，研究部署２０２４年重點工作。國家外匯管理局局長朱鶴新作工作報告。外匯局稱，防範跨境
資金流動風險。加強宏觀審慎管理和預期引導，完善跨境資金流動監測預警和響應機制，堅決對
順周期、單邊行為進行糾偏，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，維護國際收支基本
平衡。
　
＊提升跨境貿易和投融資便利，支持海南自貿港、粵港澳大灣區建設＊
　
　　以支持科技創新和中小微企業為重點，提升跨境貿易和投融資便利化水平。擴大優質企業貿
易外匯收支便利化政策覆蓋面，推動貿易新業態規範創新發展。完善跨國公司本外幣一體化資金
池業務試點，穩步推進金融市場雙向開放，著力提升資本項目開放的質量。建設開放多元、功能
健全、競爭有序的外匯市場，持續完善企業匯率風險管理服務。支持海南自貿港、粵港澳大灣區
等重點區域建設，支持高水平自由貿易試驗區建設。
　　強化外匯領域監管全覆蓋。依法全面監管外匯業務，加強常態化監管，運用科技監管手段提
升監管效能。完善「實質真實、方式多元、盡職免責、安全高效」的跨境交易管理機制，穩妥推
進銀行外匯展業改革，嚴厲打擊外匯違法違規活動。
　　完善中國特色外匯儲備經營管理，保障外匯儲備資產安全、流動和保值增值。加快建設現代
化國際收支統計體系，以機構改革為契機全面優化外匯局業務流程，探索構建「智慧外管」，開
展外匯重點課題研究。

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