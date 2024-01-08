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AH股新聞

08/01/2024 11:09

《打擊貪腐》光大集團原董事長唐雙寧被開除黨籍，被指搞「雅腐」

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》中國光大集團股份公司原黨委書記、董事長
唐雙寧嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。中紀委稱，唐雙寧既想當官又想出名，大搞「雅
腐」。決定給予唐雙寧開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉
嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。
　
＊利用職權大肆宣傳個人書法，私自攜帶有政治問題書刊入境閱看＊
　
　　中紀委通報稱，經查，唐雙寧喪失黨性原則，背棄職責使命，貫徹落實黨中央重大決策部署
不堅決，弱化黨對國有企業的領導，防範化解金融風險不力，違背黨的組織路線，棄守全面從嚴
治黨主體責任，利用職權大肆宣傳個人書法等作品，私自攜帶有嚴重政治問題的書刊入境並閱看
，對抗組織審查。
　　無視中央八項規定精神，以考察名義變相用公款出國旅游，違規批准購置樓堂館所、佔用單
位住房；違反組織原則，在幹部選拔任用等方面為他人謀取利益；廉潔底線失守，縱容、默許他
人利用本人職權謀取私利，違規收受名人字畫、紀念幣等禮品和禮金；貪圖享樂，接受「管家式
」服務；既想當官又想出名，將黨和人民賦予的公權力異化為謀求名利的工具，大搞「雅腐」，
利用職務便利，非法佔有公共財物，為他人在貸款審批、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額
財物。

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