《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊今日在瑞

銀大中華研討會上表示，在名義ＧＤＰ回升及更為顯性的政策支持下，今年滬深３００指數的每

股盈利同比增速有望回升至８％，增速較２０２３年的３％有所回升。他認為，Ａ股最艱難的時

刻或已過去，是時候轉向樂觀了。

孟磊表示，隨著今年ＣＰＩ、ＰＰＩ反彈，帶動中國名義ＧＤＰ有所回升，助力企業營收增

速反彈。可以看到，工業企業利潤在２０２３年三季度同比增長７﹒７％，接近於雙位數的增長

，預示著盈利復甦或已啟動。

在政策方面，他提到，去年下半年以來，財政政策已經發力，房地產市場在政策推動下出現

企穩，今年預計還會有降準降息，政策寬鬆力度更強更明顯，對市場提振有正面作用。

然而，目前股票市場未有反映上述這些好的信息，孟磊認為，主要原因是信心和預期的問題

，股票投資者由於過去兩年投資虧損，目前正處於過度悲觀的態勢。反觀別的資產類別如大宗商

品、人民幣匯率、國債市場已經反映經濟企穩往上走的趨勢，相信隨著年內北向資金逐步回歸，

Ａ股也會擺脫目前的悲觀態勢。

至於ＭＳＣＩ中國指數，瑞銀預測，２０２４年ＭＳＣＩ中國指數將有１５％左右的上漲空

間，其中每股盈利有１０％的上行空間。

