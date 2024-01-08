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AH股新聞

08/01/2024 17:46

《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社８日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」額度餘額
５２１﹒３６億元（人民幣．下同），賣盤超買盤，流走１﹒３６億元，佔每日額度０﹒２６％
，「深股通」額度餘額５４１﹒７４億元，賣盤超買盤，流走２１﹒７４億元，佔每日額度
４﹒１８％。
　
　　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　　　買入金額　　　　賣出金額　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）　（百萬人民幣）　　（百萬人民幣）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　貴州茅台　（６００５１９）　　７５８﹒２３　　８４１﹒７３　　　　－８３﹒５０
　　招商銀行　（６０００３６）　　３００﹒１９　　４１２﹒５６　　　－１１２﹒３７
　　長江電力　（６００９００）　　３４８﹒０１　　３３０﹒６６　　　　　１７﹒３５
　　中國平安　（６０１３１８）　　２７３﹒０３　　３５８﹒５７　　　　－８５﹒５４
　　隆基綠能　（６０１０１２）　　２７６﹒５９　　３４０﹒２２　　　　－６３﹒６３
　　農業銀行　（６０１２８８）　　２５９﹒６２　　２９３﹒８７　　　　－３４﹒２５
　　藥明康德　（６０３２５９）　　２８４﹒１４　　２２９﹒２５　　　　　５４﹒８９
　　紫金礦業　（６０１８９９）　　２６０﹒２８　　２５０﹒３４　　　　　　９﹒９４
　　賽力斯　　（６０１１２７）　　３７０﹒７４　　１３９﹒８８　　　　２３０﹒８６
　　工商銀行　（６０１３９８）　　２０７﹒１３　　２８４﹒９０　　　　－７７﹒７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　　　買入金額　　　　賣出金額　　　淨買入＋╱　
　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）　（百萬人民幣）　　　淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寧德時代　（３００７５０）　　３５４﹒７２　　６９６﹒２３　－３４１﹒５１
　　比亞迪　　（００２５９４）　　２９６﹒９９　　４６９﹒４２　－１７２﹒４３
　　美的集團　（０００３３３）　　４６３﹒１１　　２３９﹒７５　　２２３﹒３６
　　長安汽車　（０００６２５）　　２２８﹒６６　　４６１﹒９７　－２３３﹒３１
　　五糧液　　（０００８５８）　　２２３﹒１８　　４４５﹒３５　－２２２﹒１７
　　京東方Ａ　（０００７２５）　　３１６﹒２７　　２１６﹒０６　　１００﹒２１
　　贛鋒鋰業　（００２４６０）　　１９８﹒６６　　３２０﹒６８　－１２２﹒０２
　　瀘州老窖　（０００５６８）　　２１６﹒１０　　２９０﹒２５　　－７４﹒１５
　　立訊精密　（００２４７５）　　２７１﹒９５　　２２０﹒１７　　　５１﹒７８
　　邁瑞醫療　（３００７６０）　　２５５﹒３８　　２２８﹒６１　　　２６﹒７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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