《經濟通通訊社８日專訊》瑞銀全球投資銀行大中華研究部總監連沛堃表示，該行建設性看
好港股，甚至認為港股今年有可能跑贏Ａ股，原因在於現時外資持倉港股已相對偏低，認為隨著
美聯儲貨幣政策轉向，將吸引資金回流，尋找包括港股等中國市場的投資機會。他又認為，中國
互聯網板塊近年調整幅度較大，預料互聯網股今年的每股盈利將增長２３％，港股中的龍頭互聯
網股份將會吸引資金部署。
＊重申對ＭＳＣＩ中國指數今年１５％上行空間的預測＊
連沛堃重申對ＭＳＣＩ中國指數今年１５％上行空間的預測，當中５％基於估值考慮，強調
現時ＭＳＣＩ中國指數的市盈率（ＰＥ）只為８倍，留意到便宜的估值吸引了很多基金經理正尋
找機會；剩下的１０％升幅來自企業盈利增長，預料指數覆蓋的企業今年收入將增長７％。
＊籲關注人口老化和新科技的機遇＊
瑞銀今日於上海舉行第２４屆大中華研討會。瑞銀全球金融市場部中國區主管房東明介紹指
，今年的研討會主題為「從中國到世界，求同存異」，研討會吸引超過２２００位客戶以及
１５００家機構參會，約２８０家中國頂尖上市企業亦在現場與投資者交流，對今次峰會踴躍參
與程度感到欣喜。
他指出，近兩、三年，中長期的投資者或者說是非交易型的投資者對中國市場整體偏謹慎，
尤其海外投資者的反應比本地投資者「慢半拍」，相對看重中長期以及大循環。他指出，去年市
場對中國疫情後的經濟和股市表現預期相對較高，但今年市場的預期已作調整。他又稱，除了看
好綠色化、人口趨富有及追求健康三大趨勢外，今年亦可關注「Ｏｌｄｅｒ」和「
Ｓｍａｒｔｅｒ」，認為人口老年化趨勢帶來許多機會，同時看好包括人工智能等新科技與經濟
的結合和發展。
＊「抱團」板塊瓦解歷時兩年半，料今年威脅降低＊
瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊指出，中國股票市場正處於「副反饋循環」，即市場走弱
導致信心走迷，認為企業營利和政策發力將有助打破循環，市場過往多次出現「抱團」後瓦解現
象，包括２０１５年出現科技股及創業板，２０２０年以後「抱團」的則為新能源和消費板塊，
認為產業浪潮接近高點後，投資者將會撤離，基本面出現小幅放緩，歷史上從高點到低點平均歷
時兩年半左右，而最近一輪的「抱團」浪潮在２０２１年中旬開始，至今已經歷兩年半，雖現時
未能斷定「抱團」瓦解已經結束，但預料其對股市的威脅作用及負面影響將不會如去年般大。
（ａｃ）
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