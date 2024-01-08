《經濟通通訊８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



外匯儲備環比上升，保持穩定有支撐

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國家外匯管理局１月７日發布數據顯示，截至２０２３年１２月末，中國外匯儲備規模為

３２３８０億美元，較１１月末上升６６２億美元，升幅為２﹒１％。專家表示，從趨勢上看，

隨著中國經濟持續回升向好，外匯儲備規模有望繼續保持平穩。



國有資本經營預算覆蓋範圍擴大

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國務院日前發布的《關於進一步完善國有資本經營預算制度的意見》明確，到「十四五」末，基

本形成全面完整、結構優化、運行順暢、保障有力的國有資本經營預算制度。



快查快辦從嚴打擊，監管部門治亂像出重拳

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新年伊始，多地證監局更新披露近期採取的監管措施，財務造假、內幕交易、中介機構未履職盡

責等違法違規行為成為打擊重點，展現快查快辦、從嚴打擊的態度。





《上海證券報》



２０２４多部門多領域聚焦改革創新

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跨入２０２４年，啟新向上，改革、開放、創新的齒輪快速轉動。抓緊落實全面取消制造業領域

外資准入限制措施、出台「數據要素ｘ」三年行動計劃、聚焦持續優化民營經濟發展環境……錨

定經濟高質量發展目標，多領域改革創新舉措接連出台。



中國外匯儲備規模重返３﹒２萬億美元上方

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１月７日，國家外匯管理局公布數據顯示，截至２０２３年１２月末，中國外匯儲備規模為

３２３８０億美元，較１１月末上升６６２億美元，升幅為２﹒１％。



永遠在路上

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進入新時代，以國家主席習近平為核心的黨中央以前所未有的勇氣和定力推進全面從嚴治黨，開

辟了百年大黨自我革命的新境界，探索出依靠黨的自我革命跳出歷史周期率的成功路徑。





《證券時報》



中國外儲重返３﹒２萬億美元

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國家外匯管理局１月７日公布，截至２０２３年１２月末，中國外匯儲備規模為３２３８０億美

元，自２０２３年７月後再度升至３﹒２萬億美元以上，環比上升６６２億美元，升幅為

２﹒１％，同比上升１１０３億美元，升幅為３﹒５％。



深港口岸恢復通關一周年：往來人潮見證「雙向奔赴」

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２０２３年１月８日起，深港口岸分階段有序恢復內地與香港人員正常往來。時至今日，深港口

岸恢復通關正好一周年。深圳出入境統計數據顯示，２０２３年出入境人員達１﹒６４億人次，

日均達４５﹒０７萬人次。２０２３年通關人數最多的是羅湖口岸和福田口岸。



文旅部：釋放政策紅利延續旅遊業良好態勢

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２０２４年全國文化和旅遊廳局長會議近日召開。會議總結２０２３年工作，部署２０２４年任

務，強調要堅持文化賦能，助力經濟社會高質量發展。其中特別強調，要釋放政策紅利，延續旅

遊業恢復發展、高質量發展良好態勢。（ｌｃ）

