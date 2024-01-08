《神州經脈》中國最大民營金融企業中植集團申請破產清算，並在上周五（５日）獲北京市

第一中級人民法院裁定受理申請，據報管理的資產規模達３﹒６萬億元（人民幣．下同），外媒

曾稱這可能會是中國的「雷曼時刻」，市場擔心引發連鎖反應。外資流出、金融股震盪，拖累Ａ

股盤中跌幅擴大，滬指早段跌超過１％，時隔約兩周以來重新跌穿二千九，午間收盤前跌幅稍收

窄，不過午後跌幅再度擴大，結果滬指在全日最低位收市，挫１﹒４２％，報２８８７﹒５４點

，創上月２１日以來新低。滬綜指已經連續第三個交易日下跌，累計跌幅達到２﹒７％，若明日

股市繼續下跌，滬指則有可能刷新２０２２年４月以來新低。

隨著半導體板塊領跌，深市更差，深成指全日跌１﹒８５％，報８９４７﹒７２點，穿九千

關，刷新２０１９年８月以來新低；創業板指走低１﹒７６％，報１７４４﹒４１點，創

２０１９年１２月以來新低。

行情慘淡交投低迷，兩市成交６５７６億元，按日跌１０﹒７％，是上月２７日以來新低。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開逾百點後，升幅很快回吐，並一路向下跌穿

７﹒１５、７﹒１６，尾盤低見７﹒１６３４，收報７﹒１５９９，較上個交易日４時３０分收

盤價跌３３點子，自開年連跌五個交易日，續創去年１２月１３日以來近四周新低，全日在

７﹒１４５０至７﹒１６３４之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１００６，較上個交易日升２３點子，與市場預測偏離仍

近５００點，上個交易日報７﹒１０２９。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國最大民營金融企業「中植集團」申請破產清算，並在上周五獲北京市第一中級人民法

院裁定受理申請。據《彭博》報道，中國領導層以異常迅速的方式解決中植集團倒閉後的問題，

突顯北京方面在經濟陷入困境之際更加側重遏制金融風險。雖然中植的債權人大多是富有的個人

，對其他金融機構波及不大，但其作為中國有史以來最大規模的破產案之一，可能為本已脆弱的

消費者和投資者信心帶來更大的壓力，從而阻礙中國的經濟復甦。據中植集團去年１１月２２日

向投資者發出的《致歉信》，其總資產帳面金額約２０００億元，債務規模約為４２００億元－

４６００億元，即資不抵債約２２００億元－２６００億元。



２﹒ 深圳發布《關於積極穩步推進城中村改造實現高質量發展的實施意見》向社會徵求意見。

《意見》明確，城中村改造的對象，是以深圳市域內原農村集體經濟組織繼受單位及原村民實際

佔有使用的現狀居住用地為主的區域，涉全市約４０％建築面積。改造分為拆除新建、整治提升

、拆整結合三類。據智庫數據顯示，截至２０２２年底，深圳全市以自然村為單位的城中村單元

共計２０４２個，城中村總樓幢約３１﹒９萬幢，總套（間）約５９１﹒３萬套，總建築面積約

２﹒２億平方米，佔全市建築總量比重超過４０％，居住人口佔全市實有人口約６０％。建面和

幢數前三轄區為龍崗、寶安、龍華。



３﹒ 國家外匯管理局公布，截至２０２３年１２月末，中國外匯儲備規模為３２３８０億元（

美元．下同），自２０２３年７月後再度升至３﹒２萬億元以上，較２０２３年１１月末上升

６６２億元，升幅為２﹒１％，連升兩個月，較２０２２年１２月末上升１１０３億元，升幅為

３﹒５％。截至２０２３年１２月末，中國黃金儲備規模為７１８７萬盎司，較１１月末增加

２９萬盎司，是中國黃金儲備連續第１４個月增加。當前中國黃金儲備的價值約合

１４８２﹒２６億美元，為歷史最高。國家外匯管理局表示，受主要經濟體貨幣政策及預期等因

素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上升。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作

用下，當月外匯儲備規模上升。



４﹒ 瑞銀集團中國區總裁錢于軍今日在上海舉行的瑞銀大中華研討會上發表開幕致辭稱，預計

到２０３０年，中國的潛在ＧＤＰ增長將放緩至３﹒５％。而從現在到２０３０年間，中國

ＧＤＰ平均增長率為４％－４﹒５％，佔全球增長的三分之一。另瑞銀證券中國股票策略分析師

孟磊在研討會上表示，Ａ股開年以來的下跌是機構抱團瓦解的結果，可以看到機構重倉股下跌，

市場熱度遷移到高分紅。目前市場關注房地產是否有進一步的支持政策，以及兩會確定政策支持

力度，還有一季度企業盈利是不是有更大的提升空間，預計還是不錯的，市場拐點或在一季報結

束後。



５﹒ 廣州市自去年１０月正式在城市更新及城中村改造相關文件提出「探索房票安置政策機制

，破解城中村改造難題」後，荔灣區土地開發中心以石圍塘項目為試點，率先落地全市第一批「

房票安置」，上周五（５日）開出全市首張房票，票面金額顯示為２５０餘萬元人民幣，政策性

獎勵約１萬元人民幣。房票可由被徵收人本人或其直系親屬購買廣州市「房源超市」內新建商品

房源，全市通用，可跨區買房，可在特定條件下轉讓一次。



６﹒ 中國民航局相關負責人介紹，２０２４年春運將從１月２６日開始，３月５日結束，共計

４０天。預測春運期間民航運輸旅客量將達到８０００萬人次，日均２００萬人次，有望創歷史

新高。旅客量峰值預計出現在２月８日（臘月二十九）、２月１６日（正月初七）、２月２０日

（正月十一）和２月２５日（正月十六）。伴隨探親流、學生流、務工流、旅遊流高位疊加，預

計春運期間全民航日均保障航班達到１﹒６５萬班。



７﹒ 美國不斷收緊對華晶片出口管制措施，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，這是

無理打壓、「地地道道的經濟霸凌行徑」，構成對中國的歧視性做法，違反關貿總協定第一條規

定的最惠國待遇原則。毛寧又表示，中國的一些出口管制措施與美國濫用國家安全概念打壓特定

國家、特定企業是完全不同的，主管部門已發布了聲明或者公告做出解釋，中國的有關做法不針

對任何國家和企業。



８﹒ 深圳市歡樂谷去年１０月２７日發生的「雪域雄鷹」兩列過山車碰撞致２８傷事故，調查

報告出爐。事故調查組認定，事故主要原因包括深圳歡樂谷未深入分析螺栓經常斷裂問題原因，

未按要求及時更換超過使用年限的零部件等，放任設備「帶病」運行。次要原因包括深圳歡樂谷

對設備故障敷衍塞責，設備故障異常記錄嚴重缺失；負責事故設備保養維修工程統籌的潤昌公司

弄虛作假，出具嚴重失實的自檢報告；為達到順利通過定期檢驗的目的，刻意隱瞞事實真相。報

告建議對深圳歡樂谷副總經理羅某某等３名有關責任人移送司法機關處理、對深圳歡樂谷總經理

岳某等５人給予行政處罰，並建議對深圳歡樂谷及潤昌公司給予行政處罰。深圳市市場監督管理

局南山監管局、南山區文化廣電旅遊體育局和沙河街道辦事處以及９名相關公職人員被問責追責

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