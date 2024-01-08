《鍾之日記》１月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中國最大民營金融企業中植集團申請破產清算，並在上周五（５日）獲北京市第一中級人民

法院裁定受理申請，據報管理的資產規模達３﹒６萬億元人民幣，外媒曾稱這可能會是中國的「

雷曼時刻」，市場擔心引發連鎖反應。

外資流出、金融股震盪，拖累Ａ股盤中跌幅擴大，滬指早段跌超過１％，時隔約兩周以來重

新跌穿二千九，午間收盤前跌幅稍收窄，不過午後跌幅再度擴大，結果滬指在全日最低位收市，

挫１﹒４２％，報２８８７﹒５４點，創上月２１日以來新低。滬綜指已經連續第三個交易日下

跌，累計跌幅達到２﹒７％，若明日股市繼續下跌，滬指則有可能刷新２０２２年４月以來新低

。

隨著半導體板塊領跌，深市更差，深成指全日跌１﹒８５％，報８９４７﹒７２點，穿九千

關，刷新２０１９年８月以來新低；創業板指走低１﹒７６％，報１７４４﹒４１點，創

２０１９年１２月以來新低。

行情慘淡交投低迷，兩市成交６５７６億元人民幣，按日跌１０﹒７％，是上月２７日以來

新低。

外電最新引述消息人士透露，由於市場疲弱，基金面臨較大贖回壓力，中國監管機構放鬆對

基金淨賣出股票的限制，目前已經可以淨賣出。



＊冷水往頭澆，港股繼續跌＊



美國１２月份就業數據強勁，再加上美國財長耶倫說美國經濟正在軟著陸，讓市場對美聯儲

３月減息失去信心，再加上內地中植集團破產獲受理，市場被澆了一盆又一盆的冷水。港股新年

開局首周跌５１２點後，今日高開４６點後很快便掉頭向下，半日跌３３７點，午後隨Ａ股跌幅

擴大，全日收報１６２２４，跌３１０點或１﹒８８％，主板成交逾８４４億元。



＊中植處置疾如閃電，有利也有弊＊



中植集團在宣布資不抵債後，向法院申請破產清算迅即被受理，處置速度遠遠快於龍頭房企

中國恒大（０３３３３），甚至比昔日資本集團安邦和海航都來得要快。據《彭博》報道，中國

高層官員在去年１０月得出結論，拍板同意中植系破產，才過三個月集團破產就進入了法律程序

，外媒認為中植系的爆雷讓中國經濟環境雪上加霜，對消費者和投資者信心造成更大壓力，所以

才會用迅雷般的速度遏制金融風險蔓延。

其實，中植集團之所以可以那麼快進入清算程序，主要還是源自其企業屬性。中植被稱為是

富人的理財公司，其破產清算一來對其他金融機構波及不大，風險不會擴散至金融體系內部，二

來社會基層人士並沒有因此受到損失，相對於窮人而言，富人的抗議活動較難以引發社會動盪。

不過政府對中植系的處理方式並不是沒有缺陷。外媒《華爾街日報》引述分析師意見指，中

植申請破產將起到示範作用，不排除產生連鎖反應，其他影子銀行機構也可能會效仿，讓中國的

投資環境變得更加惡劣，個人或投資企業的損失也可能傷害到實體經濟本身。

部分中小銀行股今日下跌，同時維持較小成交量，盛京銀行（０２０６６）跌５﹒６％，天

津銀行（０１５７８）跌２﹒３％，重慶銀行（０１９６３）、鄭州銀行（０６１９６）跌

１﹒２％。





＊未能滿足華為中國芯，中芯續挫＊



華為去年重返消費端，風頭一時無兩，甚至讓美國政界都感到意外。不過華為最新推出擎雲

Ｌ５４０手提電腦，經外媒委託調研機構拆解後才發現，該電腦內部採用的竟是台積電在

２０２０年生產的５納米晶片，這一發現似乎推翻了華為國內晶片製造夥伴中芯國際

（００９８１）技術突破的說法。

去年８月，華為發布新款智能手機Ｍａｔｅ ６０系列，採用中芯國際的７納米晶片，有傳

華為在晶片技術上取得突破，令人質疑美國出口管制的有效性，美方隨即向荷蘭施壓收緊出口管

制。華為手提電腦拆解結果公布後，中芯國際連跌兩個交易日，今日挫近３﹒５％，連帶中興通

訊（００７６３）也跌近５％，華虹半導體（０１３４７）跌１﹒５％，晶門半導體

（０２８７８）更跌逾３％。

事實上，華為自２０１９年起被列入美國的出口管制實體名單，美國隔年又收緊限制，台積

電等開始停止接受華為的訂單。２０２２年１０月，拜登政府公布對華最全面、最嚴厲的晶片出

口限制，日本和荷蘭隨後也加入限制先進晶片製造設備出口的行列。

另外，中國外交部今日出言斥責美方以所謂「國家安全」為由，不斷加碼對華晶片出口管制

，無理打壓中國半導體企業，是地地道道的經濟霸凌行徑。





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