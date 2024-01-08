《經濟通通訊社８日專訊》興業銀行（滬：６０１１６６）在去年最後一個交易日（１２月

２９日）的收市最後一分鐘狂飆至漲停，情況極其罕見，股價全日收報１６﹒２１元（人民幣．

下同）創兩個月新高，不過當日股票換手率僅為０﹒２４％並不高。興業銀行出現「大奇跡日」

，情況自然不尋常，不少股民都認為是基金為粉刷櫥窗做業績爭排名作祟，亦有人認為可能是社

保基金入場、險資烏龍指等原因。

上交所在一周後披露了當日的交易情況，興業銀行當日盤中走勢一路保持平穩，直至收盤集

合競價階段，興業銀行股東福建港口集團名下證券帳戶以漲停價申報買入該股３１筆，共

１８１３﹒５１萬股，成交１３３０﹒６７萬股，涉及金額約２﹒１６億元，拉抬股價幅度達

９﹒７％。上交所批評福建港口的交易行為嚴重擾亂市場正常交易秩序，違規情節嚴重，限制福

建港口及其子公司進行證券交易６個月，同時上交所還責令福建港口向社會公開說明，並對其實

施監管談話、要求提交合規交易承諾書的監管措施。

興業銀行現價跌１﹒１％，報１４﹒６５元。



＊被禁證券交易半年，廈門港務跌近２％＊



福建港口為福建省國資委下屬國企，而集團旗下上市公司廈門港務（深：０００９０５）也

在今次紀律處分之列，廈門港務跌１﹒９％，報７﹒１３元。

內媒《財新》引述專家意見認為，福建港口如果截至去年底，對興業銀行持倉浮虧超過

２０％的話，就要在年度財報中計提損失，不排除該集團是在年底「做帳」。興業銀行去年股價

累跌約７﹒９％，但如果不計及去年最後交易日的股價升幅的話，由年初截至１２月２８日興業

銀行市值累計蒸發約１６﹒２％。（ｅｙ）

