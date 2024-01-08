《經濟通通訊社８日專訊》國家外匯管理局公布，截至２０２３年１２月末，中國外匯儲備
規模為３２３８０億元（美元．下同），自２０２３年７月後再度升至３﹒２萬億元以上，較
２０２３年１１月末上升６６２億元，升幅為２﹒１％，連續兩個月回升，較２０２２年１２月
末上升１１０３億元，升幅為３﹒５％。
＊當前中國黃金儲備價值為歷史最高＊
在黃金儲備方面，截至２０２３年１２月末，中國黃金儲備規模為７１８７萬盎司，較１１
月末增加２９萬盎司。這也是中國黃金儲備連續第１４個月增加；當前中國黃金儲備的價值約合
１４８２﹒２６億美元，為歷史最高。
根據世界黃金協會的統計，中國人民銀行是２０２３年最大的中央銀行買家，新興市場國家
也是主要的黃金買方。
＊外匯局：美元指數下跌，外匯儲備規模上升＊
對於２０２３年１２月外匯儲備規模上升，國家外匯管理局解釋稱，受主要經濟體貨幣政策
及預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上升。在匯率折算和資產價格變化等
因素綜合作用下，當月外匯儲備規模上升。展望未來，國家外匯管理局認為，中國經濟持續回升
向好，高質量發展扎實推進，將為外匯儲備規模保持基本穩定提供支撐。
民生銀行首席經濟學家溫彬表示，隨著中國經濟穩固向好，外貿市場多元化發展，出口結構
持續優化，對外貿易韌性不斷增強，美聯儲局降息預期升溫使中美利差趨於收窄，資本項下外資
流入開始增多，這些均有利於中國國際收支狀況保持總體穩定，為中國外匯儲備規模回升奠定堅
實基礎。（ｌｃ）
【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動