《經濟通通訊社８日專訊》國家外匯管理局公布，截至２０２３年１２月末，中國外匯儲備

規模為３２３８０億元（美元．下同），自２０２３年７月後再度升至３﹒２萬億元以上，較

２０２３年１１月末上升６６２億元，升幅為２﹒１％，連續兩個月回升，較２０２２年１２月

末上升１１０３億元，升幅為３﹒５％。



＊當前中國黃金儲備價值為歷史最高＊



在黃金儲備方面，截至２０２３年１２月末，中國黃金儲備規模為７１８７萬盎司，較１１

月末增加２９萬盎司。這也是中國黃金儲備連續第１４個月增加；當前中國黃金儲備的價值約合

１４８２﹒２６億美元，為歷史最高。

根據世界黃金協會的統計，中國人民銀行是２０２３年最大的中央銀行買家，新興市場國家

也是主要的黃金買方。



＊外匯局：美元指數下跌，外匯儲備規模上升＊



對於２０２３年１２月外匯儲備規模上升，國家外匯管理局解釋稱，受主要經濟體貨幣政策

及預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上升。在匯率折算和資產價格變化等

因素綜合作用下，當月外匯儲備規模上升。展望未來，國家外匯管理局認為，中國經濟持續回升

向好，高質量發展扎實推進，將為外匯儲備規模保持基本穩定提供支撐。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，隨著中國經濟穩固向好，外貿市場多元化發展，出口結構

持續優化，對外貿易韌性不斷增強，美聯儲局降息預期升溫使中美利差趨於收窄，資本項下外資

流入開始增多，這些均有利於中國國際收支狀況保持總體穩定，為中國外匯儲備規模回升奠定堅

實基礎。（ｌｃ）

