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AH股新聞

08/01/2024 08:54

《神州期貨》內地四大期交所減免交割手續費等相關費用

　　《經濟通通訊社８日專訊》日前，大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海期貨交易所、中
國金融期貨交易所集中發布了關於相關費用減免的通知。
　　其中，大商所宣布，自２０２４年１月９日至２０２４年１２月３１日，將免收期貨交割手
續費、標準倉單轉讓貨款收付手續費、標準倉單作為保證金手續費、期轉現交易手續費，並減半
收取套期保值交易手續費。
　　鄭商所表示，自２０２４年１月８日當晚夜盤交易時起至２０２４年１２月３１日，免收全
部期貨品種套保開倉、交割、倉單轉讓（含期轉現中倉單轉讓）及標準倉單作為保證金手續費。
　　上期所稱，自２０２４年１月１０日起至２０２５年１月１０日：銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫
、氧化鋁、黃金、白銀、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、不鏽鋼、燃料油、石油瀝青、丁二烯橡膠、
天然橡膠、紙漿期貨交割手續費標准暫調整為０；同時，上期所子公司上期能源將對原油、銅
（ＢＣ）、低硫燃料油、２０號膠期貨交割手續費標准暫調整為０。
　　中金所表示，自２０２４年１月８日起至２０２４年１２月３１日，減半收取股指期貨和國
債期貨交割手續費、股指期權行權（履約）手續費。
　　業內人士表示，上述措施將進一步降低產業企業參與期貨市場成本，更好服務實體經濟高質
量發展。（ｌｃ）

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