《經濟通通訊社８日專訊》上交所周六（６日）晚間發布通報稱，２０２３年１２月２９日

收市集合競價階段，福建港口集團名下證券帳戶在交易興業銀行過程中，以明顯偏離股票最新成

交價的價格大筆申報成交，構成收市集合競價階段拉抬股價的異常交易行為。

經上交所紀律處分委員會審核，決定對福建港口集團予以公開譴責，並對福建港口集團及其

４家子公司－－福建省海運集團、福州港務集團、廈門港務控股集團（深：０００９０５）、福

建交通運輸集團名下證券帳戶實施限制交易６個月的紀律處分。上述紀律處分決定記入證券期貨

市場誠信檔案。同時，上交所責令福建港口集團公開進行說明並對其實施監管談話，要求相關主

體提交合規交易承諾書。

上交所表示，將堅守監管主責主業，強化異常交易監管，繼續對擾亂市場秩序的違規交易行

為保持高壓態勢，切實維護交易秩序。同時，上交所再次提醒投資者合規審慎參與交易。



＊興業銀行年末股價被福建港口買成漲停板＊



回顧此次事件，在２０２３年末最後一個交易日，興業銀行（滬：６０１１６６）尾盤集合

競價突然直線拉升，收市前２０秒成交金額達到２﹒１６億元（人民幣．下同），被股東買成漲

停板。截至當日收市，興業銀行股價報１６﹒２１元，總市值３３６８億元，當日總市值增加約

３０５億元。當晚，上交所發布關於興業銀行股票２０２３年１２月２９日收盤集合競價異常交

易情況的通報。經初步核查，為某投資者以明顯偏離股票最新成交價的價格大筆申報成交所致。

資料顯示，截至２０２３年１１月３０日，福建港口集團持有興業銀行股份２﹒８０％，為

前十大股東之一。但興業銀行自２０２３年１０月以來股價就一路下探，最低跌至１３﹒９５元

╱股。

有市場人士表示，福建港口集團持有約百億規模的興業銀行股票，預計２０２３年浮虧嚴重

。如果不冒著虧損近兩千萬的風險，在歲末尾盤拉漲停，估計２０２３年福建港口集團的資產負

債表、利潤表非常難看，一旦評級下調，對融資金額和利率的影響可能更為嚴重。（ｌｃ）

