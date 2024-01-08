《經濟通通訊社８日專訊》中方因應美國新一輪對台售武及制裁中國實體，決定採取反制，

制裁５間美國軍工企業，凍結它們在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止境內組織、

個人與這些企業交易和合作。

外交部發言人批評美國公然違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報，向中國台灣地區售

武，羅織各種藉口對中國企業和個人實施非法單邊制裁，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破

壞台海和平穩定，嚴重侵害中方企業及個人正當合法權益，中方強烈不滿、堅決反對，已經向美

方提出嚴正交涉，並根據《反外國制裁法》，制裁５間美國公司。

這５間公司，包括貝宜陸上和武器系統、聯合技術系統運營、宇航環境、ＶｉａＳａｔ和

Ｄａｔａ Ｌｉｎｋ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ。

外交部發言人敦促美方恪守國際法和國際關係基本準則，停止武裝台灣，停止對華非法單邊

制裁，否則必將遭到中方堅決有力回擊。

美國國務院上月批出新一筆總額３億美元的對台軍售，向台灣提供支援指揮、控制、通訊等

相關設備及維修零件，是拜登政府上任以來第十二次對台軍售。（ｒｙ）

