《經濟通通訊社８日專訊》由深圳市規劃和自然資源局會同深圳市住房和建設局起草的《關

於積極穩步推進城中村改造實現高質量發展的實施意見》（徵求意見稿）發布，於２０２４年２

月４日前向社會徵求意見。

《意見》明確，城中村改造的對象，是以深圳市域內原農村集體經濟組織繼受單位及原村民

實際佔有使用的現狀居住用地為主的區域，涉全市約４０％建築面積。改造分為拆除新建、整治

提升、拆整結合三類：具備條件的城中村實施拆除新建，不具備條件的城中村實施整治提升，介

於兩者之間的實施拆整結合。



＊拆除新建類項目需三分二以上物權人同意＊



據智庫數據顯示，截至２０２２年底，深圳全市以自然村為單位的城中村單元共計２０４２

個，城中村總樓幢約３１﹒９萬幢，總套（間）約５９１﹒３萬套，總建築面積約２﹒２億平方

米，佔全市建築總量比重超過４０％，居住人口佔全市實有人口約６０％。轄區建面和幢數前三

甲為龍崗、寶安、龍華三區。

《意見》提到工作流程包括：意願徵集和項目可行性研究、納入拆除新建類城中村改造年度

計劃、基礎信息核查、項目實施方案和改造單元規劃編制、搬遷補償和安置、土地清理與收儲、

用地出讓及開發建設等。其中，意願徵集上，拆除新建類城中村改造項目需經物業權利人三分二

以上同意，並經原農村集體經濟組織繼受單位同意後方可實施。（ｒｙ）

