《經濟通通訊社８日專訊》據《上證報》報道，寧德時代（深：３００７５０）與福特汽車

跨越太平洋的合作有重要進展。當地時間１月５日，福特汽車的一位發言人表示，公司在ＩＲＡ

和指南中沒有看到「任何將我們與中國電池生產商寧德時代的技術許可合作排除在（獲得補貼資

格）外的內容」。這意味著寧德時代與福特汽車的技術合作，未被排除在新細則已生效的《美國

通貨膨脹削減法案》（ＩＲＡ法案）補貼之外。

對此，寧德時代有關人士１月６日晚證實，寧德時代和福特汽車的合作正在推進過程中。



＊美國享稅收抵免新能源車再縮減＊



２０２４年１月１日，美國能源部《兩黨基礎設施法》中「敏感外國實體（ＦＥＯＣ）」的

解釋文件、美國財政部和國稅局發布的《美國通貨膨脹削減法》（ＩＲＡ法案）關於清潔能源車

輛稅收抵免相關禁令的指導意見正式生效。

據兩套指導意見，從２０２４年開始，從中國、俄羅斯、北韓、伊朗等外國實體生產的電池

組件出口美國應用到清潔能源汽車上將無法獲得消費者購買補貼；從２０２５年開始，中國、俄

羅斯、北韓、伊朗等外國實體生產的鋰、鎳、鈷、石墨等關鍵礦物出口美國應用到清潔能源汽車

上，將無法獲得消費者購買補貼。



＊寧德福特美國廠產能規模降至２０ＧＷｈ＊



其實早在２０２２年１２月中旬，寧德時代與福特汽車計劃在美國設廠的消息就已傳出，稱

新廠將為福特的電動汽車提供磷酸鐵鋰電池。２０２３年２月，寧德時代宣布，將為福特汽車在

美國新建的電池工廠提供籌建和運營服務，並就電池專利技術進行許可，不涉及直接投資。

不過，受汽車工人罷工等因素影響，福特汽車短暫停止工廠建設。去年１１月，福特重啟總

投資約３５億美元的建廠計劃，預計２０２６年投產，但產能規模從３０ＧＷｈ縮減到

２０ＧＷｈ。（ｒｙ）

