《經濟通通訊社８日專訊》據《證券時報》報道，１月６日１９時，甲辰龍年貴州茅台酒（

簡稱「龍茅」）在ｉ茅台數字營銷平台正式開啟申購，市場指導價為每瓶２４９９元（人民幣．

下同）。

據貴州茅台（滬：６００５１９）官方微信號發布，１月６日，貴州茅台（甲辰龍年）生肖

系列產品發布會在浙江良渚舉行，共發布了貴州茅台酒（甲辰龍年）、茅台王子酒（甲辰龍年）

、貴州大曲（甲辰龍年）。



＊官方零售價為每瓶２４９９元＊



ｉ茅台顯示，５３度５００毫升規格的貴州茅台酒（甲辰龍年），單瓶零售價為２４９９元

；５３度３７５毫升規格的貴州茅台酒（甲辰龍年）採用每盒兩瓶的包裝，每盒零售價為

３５９９元。

據介紹，「龍茅」是茅台推出的第十一款生肖系列產品，包裝主色調為柘黃，瓶身繪有騰龍

圖案。貴州茅台１月７日公示了５３度５００毫升「龍茅」申購結果，共有超過８５０萬人次參

與了申購。

有媒體報道，目前有第三方平台「龍茅」的價格已有３０００元的加幅，報價為每瓶

５４９９元。另一第三方平台，顯示「龍茅」報價為７７５９元，並已有１３人付款。

貴州茅台今日開盤微跌０﹒１４％，報１６６１元。（ｒｙ）

