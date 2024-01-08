《經濟通通訊社８日專訊》據最高人民檢察院消息，中國石油天然氣集團有限公司原黨組副

書記、副總經理徐文榮涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日

前，經最高人民檢察院指定管轄，遼寧省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對徐文榮作出逮捕決定。

該案正在進一步辦理中。

公開資料顯示，徐文榮１９６１年６月出生，教授級高級工程師，長期在中國石油天然氣行

業工作。

２００４年任中國石油集團總經理助理等職，２０１１年起相繼擔任中國海運紀檢組組長、

副總經理等職。２０１６年１月，他回歸中石油，擔任副總經理，同年１１月任集團黨組副書記

。２０２０年１２月，徐文榮任中國第一汽車集團有限公司外部董事。２０２３年２月被免去職

務。



＊上周已被開除黨籍＊



去年６月２５日，徐文榮涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

今年１月６日，中央紀委國家監委網站通報，徐文榮嚴重違紀違法並涉嫌受賄被開除黨籍。經查

，徐文榮官迷心竅，熱衷政治投機；違規收受禮品禮金，違規從事營利活動；靠石油吃石油，大

搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、職務安排等方面謀利，並非法收受巨

額財物。（ｒｙ）

