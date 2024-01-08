《經濟通通訊社８日專訊》中國最大民營金融企業「中植集團」申請破產清算，並在上周五

（５日）獲北京市第一中級人民法院裁定受理申請。據《彭博》報道，中國領導層以異常迅速的

方式解決中植集團倒閉後的問題，凸顯北京方面在經濟陷入困境之際更加側重遏制金融風險。

知情人士表示，高層官員在去年１０月得出結論，破產將是限制中植系對金融市場造成衝擊

的最有效方法，當時距離中植及其子公司數十種理財產品逾期兌付不到３個月。由去年１０月得

出結論至今年１月５日受理破產清算申請，也只是３個月時間，處理的速度之快表明領導高層在

試圖防止房地產危機損害金融體系時，不太能夠容忍風險。

報道指，雖然中植的債權人大多是富有的個人，對其他金融機構波及不大，但其作為中國有

史以來最大規模的破產案之一，可能為本已脆弱的消費者和投資者信心帶來更大的壓力，從而阻

礙中國的經濟復甦。

去年８月傳出「中植系」公司理財產品相繼停止兌付，涉及２３００億元（人民幣．下同）

，關乎１５萬名３００萬以上的高淨值投資人、近５０００家企業客戶，以及各路業內人士

１﹒３萬人。中植集團在去年１１月２２日向投資者發出《致歉信》並披露，集團總資產帳面金

額約２０００億元，同時債務規模約為４２００億元－４６００億元，換言之，中植目前資不抵

債約２２００億元－２６００億元。北京市公安局朝陽分局在同月通報，已依法對「中植系」所

屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，對解某某等多名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。

「中植系」旗下參股或控股多間持牌金融機構，其中戰略參股中融信託、橫琴人壽、恒邦財

險，控股中融匯信期貨和中潤金服。控股或參股四間財富管理公司，包括恒天財富、新湖財富、

大唐財富及高晟財富，據報管理的資產規模達３﹒６萬億元。（ｃｔ）

