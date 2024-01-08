《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行今日進行５００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，

繼續收水４００億元。收水持續加上金融風險冒起，滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒２％，

報２９２３﹒４６點，深成指低開０﹒２３％，創業板指低開０﹒３５％，券商、半導體板塊走

低。

中國最大民營金融企業「中植集團」申請破產清算，並在上周五（５日）獲北京市第一中級

人民法院裁定受理申請，外媒曾稱這可能會是中國的「雷曼時刻」，擔心引發連鎖反應。

深圳當局起草《關於積極穩步推進城中村改造實現高質量發展的實施意見》草案，擬通過拆

除新建、整治提升和拆整結合三種方法，改造近３２萬幢城中村房屋，料涉全市約４０％建築面

積，消息刺激地產股開市造好。

據《路透》引述知情人士報道指，中證監最近幾周向本地一些大型共同基金公司提出窗口指

導，以非正式的方式要求這些基金公司優先推出股票基金，目的是為提振Ａ股股市；此外，網上

流傳內地公募基金行業將面臨有史以來最大的一次薪酬改革，基金經理薪酬或將封頂３５０萬元

，消息一度掛上網上熱搜。

人行工作會議４日至５日在北京召開，會議指出，穩健的貨幣政策要「靈活適度、精準有效

」，保持流動性合理充裕，並且與以往常見表述「保持廣義貨幣供應量和社會融資規模增速同名

義經濟增速基本匹配」的基礎上增加了「價格水平預期目標」，指出「促進社會融資規模、貨幣

供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配」。最新提法與２０２３年底召開的中央經濟工作

會議保持一致。（ｅｙ）

