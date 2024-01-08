  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

08/01/2024 11:34

《Ａ股行情》金融風險傳遞Ａ股，滬指半日收跌０﹒９％曾穿二千九

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國最大民營金融企業中植集團申請破產清算，並在上周五（５
日）獲北京市第一中級人民法院裁定受理申請，據報管理的資產規模達３﹒６萬億元（人民幣．
下同），外媒曾稱這可能會是中國的「雷曼時刻」，市場擔心引發連鎖反應。外資流出、金融股
震盪，拖累Ａ股盤中跌幅擴大，滬指一度跌超過１％，時隔約兩周以來重新跌穿二千九，不過收
盤前跌幅稍稍收窄，半日收跌０﹒９１％，報２９０２﹒４點；深成指半日跌１﹒１７％，創業
板指走低０﹒９９％。
　　交投低迷，兩市成交４０２９億元，較上周五（５日）同時段成交減少８﹒８％。
　　中植集團申請破產清算，據報投資額達３００萬以上的客戶多達１５萬人，最大的企業客戶
投資額更達５０億元，恐面臨血本無歸。有外媒此前引述專家分析，清算資產時的折價幅度可能
會更高，估算投資者最終只能收回大約１３％的本金。外媒《華爾街日報》引述分析師意見指，
中植破產不排除產生連鎖反應，讓中國國內投資者情緒變得更糟，且其他影子銀行機構也可能會
效仿。
　
＊中小銀行股反應大＊
　
　　銀行、券商、保險板塊齊挫，其中中小銀行股跌幅顯著，瑞豐銀行（滬：６０１５２８）跌
６％，蘇州銀行（深：００２９６６）跌３﹒８％，重慶銀行（滬：６０１９６３）跌３﹒２％
，蘭州銀行（深：００１２２７）跌２﹒３％。
　　市況走弱拖累券商股，中金（滬：６０１９９５）遭股東計劃減持，股價瀉６﹒３％，申萬
宏源（深：０００１６６）跌２﹒３％，光大證券（滬：６０１７８８）、中信建投
（滬：６０１０６６）均跌１﹒９％，中國銀河（滬：６０１８８１）跟跌１﹒６％。
　　保險亦全面飄綠，跌幅較多的有新華保險（滬：６０１３３６），跌幅１﹒９％，中國人保
（滬：６０１３１９）同跌１﹒９％，中國平安（滬：６０１３１８）則跌１﹒４％。
　
＊深圳擬大拆城中村，地產股未興奮＊
　
　　深圳《關於積極穩步推進城中村改造實現高質量發展的實施意見》（徵求意見稿）發布，明
確對市域內城中村進行改造，涉全市約４０％建築面積，總樓幢約３１﹒９萬幢，居住人口佔全
市實有人口約６０％。深圳區域房地產板塊高開，惟盤中回落，深物業Ａ（深：００００１１）
開盤漲約７﹒８％，現價則僅升０﹒９％，沙河股份（深：００００１４）升０﹒２％，至於京
基智農（深：００００４８）挫４﹒７％，華僑城Ａ（深：００００６９）跌２﹒４％，招商蛇
口（深：００１９７９）跌１﹒７％，龍頭萬科Ａ（深：０００００２）軟１﹒１％。（ｅｙ）

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金