《經濟通通訊社８日專訊》中國最大民營金融企業中植集團申請破產清算，並在上周五（５

日）獲北京市第一中級人民法院裁定受理申請，據報管理的資產規模達３﹒６萬億元（人民幣．

下同），外媒曾稱這可能會是中國的「雷曼時刻」，市場擔心引發連鎖反應。外資流出、金融股

震盪，拖累Ａ股盤中跌幅擴大，滬指一度跌超過１％，時隔約兩周以來重新跌穿二千九，不過收

盤前跌幅稍稍收窄，半日收跌０﹒９１％，報２９０２﹒４點；深成指半日跌１﹒１７％，創業

板指走低０﹒９９％。

交投低迷，兩市成交４０２９億元，較上周五（５日）同時段成交減少８﹒８％。

中植集團申請破產清算，據報投資額達３００萬以上的客戶多達１５萬人，最大的企業客戶

投資額更達５０億元，恐面臨血本無歸。有外媒此前引述專家分析，清算資產時的折價幅度可能

會更高，估算投資者最終只能收回大約１３％的本金。外媒《華爾街日報》引述分析師意見指，

中植破產不排除產生連鎖反應，讓中國國內投資者情緒變得更糟，且其他影子銀行機構也可能會

效仿。



＊中小銀行股反應大＊



銀行、券商、保險板塊齊挫，其中中小銀行股跌幅顯著，瑞豐銀行（滬：６０１５２８）跌

６％，蘇州銀行（深：００２９６６）跌３﹒８％，重慶銀行（滬：６０１９６３）跌３﹒２％

，蘭州銀行（深：００１２２７）跌２﹒３％。

市況走弱拖累券商股，中金（滬：６０１９９５）遭股東計劃減持，股價瀉６﹒３％，申萬

宏源（深：０００１６６）跌２﹒３％，光大證券（滬：６０１７８８）、中信建投

（滬：６０１０６６）均跌１﹒９％，中國銀河（滬：６０１８８１）跟跌１﹒６％。

保險亦全面飄綠，跌幅較多的有新華保險（滬：６０１３３６），跌幅１﹒９％，中國人保

（滬：６０１３１９）同跌１﹒９％，中國平安（滬：６０１３１８）則跌１﹒４％。



＊深圳擬大拆城中村，地產股未興奮＊



深圳《關於積極穩步推進城中村改造實現高質量發展的實施意見》（徵求意見稿）發布，明

確對市域內城中村進行改造，涉全市約４０％建築面積，總樓幢約３１﹒９萬幢，居住人口佔全

市實有人口約６０％。深圳區域房地產板塊高開，惟盤中回落，深物業Ａ（深：００００１１）

開盤漲約７﹒８％，現價則僅升０﹒９％，沙河股份（深：００００１４）升０﹒２％，至於京

基智農（深：００００４８）挫４﹒７％，華僑城Ａ（深：００００６９）跌２﹒４％，招商蛇

口（深：００１９７９）跌１﹒７％，龍頭萬科Ａ（深：０００００２）軟１﹒１％。（ｅｙ）

