《經濟通通訊社８日專訊》中國最大民營金融企業中植集團申請破產清算，並在上周五（５

日）獲北京市第一中級人民法院裁定受理申請，據報管理的資產規模達３﹒６萬億元（人民幣．

下同），外媒曾稱這可能會是中國的「雷曼時刻」，市場擔心引發連鎖反應。外資流出、金融股

震盪，拖累Ａ股盤中跌幅擴大，滬指早段跌超過１％，時隔約兩周以來重新跌穿二千九，午間收

盤前跌幅稍收窄，不過午後跌幅再度擴大，結果滬指在全日最低位收市，挫１﹒４２％，報

２８８７﹒５４點，創上月２１日以來新低。滬綜指已經連續第三個交易日下跌，累計跌幅達到

２﹒７％，若明日股市繼續下跌，滬指則有可能刷新２０２２年４月以來新低。

隨著半導體板塊領跌，深市更差，深成指全日跌１﹒８５％，報８９４７﹒７２點，穿九千

關，刷新２０１９年８月以來新低；創業板指走低１﹒７６％，報１７４４﹒４１點，創

２０１９年１２月以來新低。

行情慘淡交投低迷，兩市成交６５７６億元，按日跌１０﹒７％，是上月２７日以來新低。

外電最新引述消息人士透露，由於市場疲弱，基金面臨較大贖回壓力，中國監管機構放鬆對

基金淨賣出股票的限制，目前已經可以淨賣出。



＊華為還在用舊晶片？半導體股很失望＊



華為近期推出的最新手提電腦「擎雲 Ｌ５４０」，被指搭載台積電在２０２０年生產的５

納米晶片，打破了華為合作夥伴中芯國際（滬：６８８９８１）生產技術取得重大突破的傳言，

質疑華為去年打破美國技術封鎖的背後，可能只是依靠過往囤起來台灣代工晶片。中芯國際股價

劇跌２﹒１％，報４９﹒５元；其他半導體股份同挫，德明利（深：００１３０９）瀉７﹒２％

，帝奧微（滬：６８８３８１）跌７﹒１％，臻鐳科技（滬：６８８２７０）跌６﹒５％，納芯

微（滬：６８８０５２）跌５﹒９％，芯海科技（滬：６８８５９５）、長川科技

（深：３００６０４）雙雙跌５﹒６％。

中金公司（滬：６０１９９５）遭股東計劃減持，股價重創５﹒９％，報３４﹒３元，盤中

創下２０２２年１０月以來新低；光大證券（滬：６０１７８８）跌２﹒６％，申萬宏源

（深：０００１６６）跌２﹒５％，中國銀河（滬：６０１８８１）跌、華泰證券

（滬：６０１６８８）跌２﹒２％，中信建投（滬：６０１０６６）軟２％。



＊金融股震盪，中小行跌勢顯著＊



中植集團申請破產清算，據報投資額達３００萬以上的客戶多達１５萬人，最大的企業客戶

投資額更達５０億元。有外媒此前引述專家分析，清算資產時的折價幅度可能會更高，估算投資

者最終只能收回大約１３％的本金。外媒《華爾街日報》引述分析師意見指，中植破產不排除產

生連鎖反應，讓中國國內投資者情緒變得更糟，且其他影子銀行機構也可能會效仿。

金融股出現震盪，中小銀行股跌幅最為顯著，瑞豐銀行（滬：６０１５２８）瀉７﹒３％，

蘭州銀行（深：００１２２７）插３﹒４％，重慶銀行（滬：６０１９６３）跌３﹒２％，蘇州

銀行（深：００２９６６）同跌３﹒２％。保險股同（滬：６０１３１９）跌２﹒５％，中國人

壽（滬：６０１６８）跌２﹒１％。

中植有份持股的股份集體下跌，宇順電子（深：００２２８９）、鼎龍文化

（深：００２５０２）觸及５％跌停限制，法爾勝（深：０００８９０）跌５﹒８％，美爾雅

（滬：６００１０７）挫３﹒８％，超華科技（深：００２２８８）跌２﹒６％。

（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３２８６﹒０６ －１﹒２９

上證綜合指數 ２８８７﹒５４ －１﹒４２ ２９０７﹒３１

上證Ａ股指數 ３０２７﹒５０ －１﹒４２

深證成份指數 ８９４７﹒７２ －１﹒８５ ３６６８﹒７２

深圳創業板指數 １７４４﹒４１ －１﹒７６

上證Ｂ股指數 ２３０﹒６４ －０﹒９４ １﹒１８

深證Ｂ股指數 １０５９﹒０５ －０﹒６８ ０﹒４９

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