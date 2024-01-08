《海納智見》Ａ股在２０２３年１２月２８日放量大漲，但進入新的一年後連續幾日疲軟，

投資者情緒再度回落，開始討論「開門黑」或「開年不紅」是否意味著２４年又是行情平淡的一

年。本文指出歷史上開年不紅與全年最終行情關係不大，反而因為開年短暫的下跌令一季度總有

機會。對於全年，考慮到當前股市估值較低且政策不斷加碼，我們仍心懷信心。



２０２４年股市並未迎來開門紅，部分投資者對今年春季行情可能心存疑慮。我們以上證綜

指來刻畫股市的行情，可以發現２００５年以來開年下跌的情況出現過７次，這７次開年下跌對

應的全年行情中有４次下跌（分別為１０、１１、１６和２２年）、３次上漲（分別為１２、

１４和１９年）。我們對這些年份進行分析，可以發現開年下跌和全年行情關係不大，關鍵在於

股市所處的位置和當時的政策環境，估值低位且政策氛圍偏暖時，開年下跌後全年行情依舊可期

。另外，開年下跌後每一年基本都有春季行情，漲幅基本都在１０％以上，且估值更低的春季行

情漲幅更大。



儘管今年開年以來Ａ股行情表現不佳，但回顧歷史可以發現開年下跌和股市全年的行情關係

不大。當前Ａ股市場估值、資產比價指標已處在歷史底部，且內外部政策仍在持續加碼，往後看

市場向上機會或大於下行風險。當前Ａ股市場估值已處在歷史底部，性價比突出。從估值來看，

Ａ股ＰＥ╱ＰＢ估值水準與歷史大底時已經較為接近。央行重啟ＰＳＬ加力穩增長，基本面修復

有望推動股市行情回暖。我們認為這次ＰＳＬ或投放到「三大工程」建設，或將推動國內宏微觀

基本面持續修復，有望推動股市行情回暖。



另外，美聯儲緊縮周期結束，或將提振Ａ股風險偏好，外資有望逐步流入。當前美國勞動力

市場的緊張狀況逐漸緩解、通脹數據也持續降溫，１２月美聯儲議息會議如期暫停加息，分析顯

示２４年利率中樞已經大幅調低，隨著美聯儲逐漸進入降息周期，美國長債利率大概率還要震盪

回落，Ａ股風險偏好有望受提振，外資也可能回流，支撐Ａ股向上。



從板塊分析，隨著穩增長、防風險政策持續加碼，大金融或有階段性表現機會。２３年中央

金融工作會議提出「優化中央和地方政府債務結構」、「活躍資本市場」、「培育一流投資銀行

和投資機構」。我們認為如果２４年一季度上述相關政策能出台落地，則受益於政策的銀行和券

商估值可能修復，有望迎來階段性機會。



中期來看，白馬成長或將佔優，電子相關硬科技以及醫藥值得關注。伴隨著２３年公募基金

跑輸大盤，過去廣受機構投資者青睞的白馬成長板塊也表現不佳。但從估值角度來看，目前白馬

成長板塊性價比逐漸凸顯。《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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