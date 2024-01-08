《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行公布，今日進行５００億元（人民幣．下同）７天期逆

回購，中標利率持平１﹒８％。

公開市場今日有９００億元逆回購到期，即今日淨回籠４００億元。人行上周收水

２４２３０億元創紀錄。

本周公開市場有４１６０億元７天和１４天期逆回購到期，其中，周一至周五分別有９００

億元、２２２０億元、１４０億元、１５０億元、７５０億元逆回購到期。（ｓｌ）

