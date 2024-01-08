《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行公布，今日進行５００億元（人民幣．下同）７天期逆
回購，中標利率持平１﹒８％。
公開市場今日有９００億元逆回購到期，即今日淨回籠４００億元。人行上周收水
２４２３０億元創紀錄。
本周公開市場有４１６０億元７天和１４天期逆回購到期，其中，周一至周五分別有９００
億元、２２２０億元、１４０億元、１５０億元、７５０億元逆回購到期。（ｓｌ）
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08/01/2024 09:25
【人行操作】人行５００億逆回購利率持平，淨回籠４００億
《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行公布，今日進行５００億元（人民幣．下同）７天期逆
回購，中標利率持平１﹒８％。
公開市場今日有９００億元逆回購到期，即今日淨回籠４００億元。人行上周收水
２４２３０億元創紀錄。
本周公開市場有４１６０億元７天和１４天期逆回購到期，其中，周一至周五分別有９００
億元、２２２０億元、１４０億元、１５０億元、７５０億元逆回購到期。（ｓｌ）
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