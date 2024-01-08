《經濟通通訊社８日專訊》美國不斷收緊對華晶片出口管制措施，中國外交部發言人毛寧在

例行記者會上表示，美方以國家安全為由，不斷加碼對華晶片出口管制措施，無理打壓中國半導

體企業，是「地地道道的經濟霸凌行徑」。美國對華實施半導體出口管制措施，構成對中國的歧

視性做法，違反關貿總協定第一條規定的最惠國待遇原則。

至於美國此前將多家中國電信設備企業列入黑名單，禁止中國產的電信設備進入美國市場，

毛寧表示這違反了關貿總協定第十一條規定的關於普遍取消數量限制的原則，同時美方禁令也違

反技術性貿易壁壘協定的相關規定，毛寧批評美方常常把國際規則掛在嘴邊，但真正做的卻是無

視規則、破壞規則的事情。

不過中國商務部自今年起將稀土金屬及合金材料的生產技術、稀土磁鐵的製備技術等列入了

禁止出口技術目錄，被指意圖打「稀土牌」反制美方。毛寧則表示，對於中國的一些出口管制措

施，主管部門已發布了聲明或者公告做出解釋，這和美國濫用國家安全概念打壓特定國家、特定

企業是完全不同的，中國的有關做法不針對任何國家和企業。中國外交部此前解釋，修訂出口管

制措施是中國適應技術發展形勢變化、完善技術貿易管理的具體舉措和例行調整。

另外，中國此前對歐盟白蘭地展開反傾銷調查，毛寧回應提問時表示，中方願意為包括歐盟

在內的各國企業來華開展貿易投資合作提供開放、包容、透明和非歧視的營商環境，立場一貫且

沒有改變。（ｅｙ）

