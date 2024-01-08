《經濟通通訊社８日專訊》深圳市歡樂谷去年１０月２７日發生的「雪域雄鷹」兩列過山車
碰撞致２８傷事故，３個政府單位及９名公職人員被問責追責。
據深圳市紀委監委網站通報，深圳市紀委監委日前對事故開展問責調查。經查，該事故是一
宗一般生產安全責任事故，深圳市市場監督管理局南山監管局、南山區文化廣電旅遊體育局和沙
河街道辦事處，均負有責任。通報指，該三個單位分別因履行安全生產監督職責不力、履行轄區
旅遊行業領域安全生產監督管理責任不夠有力、未有效督促涉事企業落實安全生產主體責任，分
別被責令作出書面檢查。
深圳市市場監督管理局南山監管局６名公職人員，包括局長、副局長，特種設備安全監察科
科長、副科長，一級主辦，桃源所一級行政執法員，分別因落實特種設備安全風險防範和安全隱
患整治領導責任不到位、落實特種設備安全監管責任不到位、對涉事企業安全監督檢查不到位，
分別被處以書面檢查；誡勉處理；黨內警告、政務記過；黨內嚴重警告、政務記大過；黨內嚴重
警告；政務記過處分。
深圳市南山區文化廣電旅遊體育局副局長、旅遊科科長，分別因落實旅遊行業安全風險防範
和安全隱患整治領導責任不到位、未認真組織開展對轄區旅遊企業的安全監督檢查，分別被給予
誡勉處理、給予黨內警告處分。
深圳市南山區沙河街道黨工委委員、辦事處副主任因未有效督促涉事企業落實安全生產主體
責任，被給予批評教育。（ｓｌ）
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