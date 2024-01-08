《經濟通通訊社８日專訊》萬達繼續賣萬達廣場紓困。據《財聯社》報道，萬達已將佛山順
德萬達廣場轉讓給美的置業旗下公司。
報道指，佛山順德萬達廣場商業管理有限公司近日發生股權變更，大連萬達商業管理集團股
份有限公司退出該公司股東，由佛山市悅商茂景企業管理有限公司１００％持股，後者股東為美
置服務集團有限公司，而美置服務是美的置業（０３９９０）旗下子公司。（ｓｌ）
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08/01/2024 10:44
【內房困局】萬達再賣資產，佛山順德萬達廣場由美的置業接手
《經濟通通訊社８日專訊》萬達繼續賣萬達廣場紓困。據《財聯社》報道，萬達已將佛山順
德萬達廣場轉讓給美的置業旗下公司。
報道指，佛山順德萬達廣場商業管理有限公司近日發生股權變更，大連萬達商業管理集團股
份有限公司退出該公司股東，由佛山市悅商茂景企業管理有限公司１００％持股，後者股東為美
置服務集團有限公司，而美置服務是美的置業（０３９９０）旗下子公司。（ｓｌ）
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