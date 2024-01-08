《經濟通通訊社８日專訊》中紀委國家監委網站今日發表題為《奮力譜寫新征程紀檢監察工

作高質量發展新篇章 寫在二十屆中央紀委三次全會召開之際》的文章，其中提到，中央紀委國

家監委協助黨中央首次制定《中央反腐敗協調小組工作規劃（２０２３－２０２７年）》，加大

對金融、國企、醫療、糧食購銷、鄉村振興、煙草、體育和統計等領域案件查處的力度，對比較

突出的行業性、系統性、地域性腐敗問題進行專項整治，有效防範化解系統性風險。各級紀檢監

察機關堅持不敢腐、不能腐、不想腐一體推進，深化整治權力集中、資金密集、資源富集領域的

腐敗，推動從個案清除、重點懲治向系統整治、全域治理轉變。

文章並提到中國證監會會計部原主任王宗成去年２月被開除黨籍和公職。當時通報指出，王

宗成長期在中證監機關和派出機構多個重要崗位工作，新型腐敗和隱性腐敗的典型、腐敗問題與

金融風險交織的典型：大搞期權腐敗，安排親友作「白手套」隱藏「影子股東」身份，以虛假投

資理財方式埋設「錢袋子」；接受他人請托為風險公司提供幫助、洩露消息、出謀劃策，掩蓋、

延遲風險揭示與處置，嚴重擾亂證券監管秩序。



＊緊盯「關鍵少數」，持續開展離職人員突擊入股專項整治＊



文章提到，深刻剖析王宗成等腐敗案件，中紀委國家監委駐中證監紀檢監察組緊盯「關鍵少

數」，督促中證監黨委完善內部治理，進一步明晰監管幹部與監管對象交往邊界，加強對離職人

員管理，完善工作人員辭去公職後從業行為限制清單，持續開展離職人員突擊入股專項整治。同

時，督促系統內各級監管機構堅守職責定位，持續強化股東資質穿透核查，嚴厲查處涉及監管幹

部的股權違規代持行為。（ｓｌ）

