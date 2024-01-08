《經濟通通訊社８日專訊》深圳市歡樂谷去年１０月２７日發生的「雪域雄鷹」兩列過山車

碰撞致２８傷事故，調查報告出爐。事故調查組認定，這是一宗因企業安全主體責任落實不到位

、事故設備維護不善等原因造成的一般特種設備責任事故，暴露出相關生產經營單位主體責任落

實不到位、安全管理不善、風險防控不力、事故信息上報不準確，相關政府部門隱患排查治理不

嚴不實、信息發布不及時等問題，建議對深圳歡樂谷副總經理羅某某等３名有關責任人移送司法

機關處理、對深圳歡樂谷總經理岳某等５人給予行政處罰，並建議對事故設備運營使用單位深圳

華僑城歡樂谷旅遊公司（下稱「深圳歡樂谷」），以及負責事故設備保養維修工程統籌的潤深圳

市潤昌遊樂文化集團有限公司（下稱「潤昌公司」）給予行政處罰。



＊深圳歡樂谷再道歉：整改到位確保安全後有序恢復開園＊



調查報告並提出五方面事故防範和整改措施建議，包括強化企業責任落實，提升設備本質安

全；深刻吸取事故教訓，嚴格履行監管職責；深入開展專項整治，徹底治理風險隱患；強化應急

統籌協同，提升應急處置能力；廣泛開展宣傳教育，增強安全防範意識。

深圳歡樂谷發聲明再次就事故造成的嚴重影響道歉，稱誠懇接受調查報告指出的問題和不足

，會深刻反醒，堅決整改。聲明並指出，事故發生後，已在政府相關部門指導下深入開展安全隱

患排查與整治，現鄭重承諾會把安全作為第一要務，在整改到位、確保安全運營前提下有序恢復

開園。



＊設備故障異常記錄嚴重缺失，為順利通過定期檢驗刻意隱瞞事實＊



調查報告認定，事故的主要原因是：深圳歡樂谷安全生產意識淡薄，主體責任落實不到位，

未深入分析螺栓經常斷裂問題原因，未按設備製造廠家要求對螺栓規範緊固，未按要求及時更換

超過使用年限的零部件，未及時消除渦流制動板未卡入導向槽隱患問題，放任設備「帶病」運行

。

次要原因包括：深圳歡樂谷技能培訓不到位，維修人員技能不足，關鍵崗位人員長期空缺；

對設備故障敷衍塞責，設備故障異常記錄嚴重缺失；應急預案不完善，應急演練走形式。潤昌公

司違規檢查作業，維護保養責任落實不到位，放任設備「帶病」運行；弄虛作假，出具嚴重失實

的自檢報告；為達到順利通過定期檢驗的目的，刻意隱瞞事實真相。



＊建議對３人移送司法機關、５人給予行政處罰＊



調查報告建議，對深圳歡樂谷副總經理羅某某、設備部維修室經理劉某某，潤昌公司項目技

術負責人周某某移送司法機關處理；對深圳歡樂谷總經理岳某、設備部總監單某某、設備部技術

室經理戴某某，潤昌公司法定代表人彭某某、項目現場負責人楊某給予行政處罰；對中國特檢院

、大連鍋檢院、歡樂谷文旅公司的４名責任人員由所在單位給予內部處理。對在事故調查過程中

發現的地方政府、有關部門及公職人員履職存在的問題，事故調查組已移交紀檢監察部門按規定

處理。（ｓｌ）

