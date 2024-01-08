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AH股新聞

08/01/2024 13:48

《大灣區》歡樂谷事故調查報告：對故障敷衍塞責放任「帶病」運行

　　《經濟通通訊社８日專訊》深圳市歡樂谷去年１０月２７日發生的「雪域雄鷹」兩列過山車
碰撞致２８傷事故，調查報告出爐。事故調查組認定，這是一宗因企業安全主體責任落實不到位
、事故設備維護不善等原因造成的一般特種設備責任事故，暴露出相關生產經營單位主體責任落
實不到位、安全管理不善、風險防控不力、事故信息上報不準確，相關政府部門隱患排查治理不
嚴不實、信息發布不及時等問題，建議對深圳歡樂谷副總經理羅某某等３名有關責任人移送司法
機關處理、對深圳歡樂谷總經理岳某等５人給予行政處罰，並建議對事故設備運營使用單位深圳
華僑城歡樂谷旅遊公司（下稱「深圳歡樂谷」），以及負責事故設備保養維修工程統籌的潤深圳
市潤昌遊樂文化集團有限公司（下稱「潤昌公司」）給予行政處罰。
　
＊深圳歡樂谷再道歉：整改到位確保安全後有序恢復開園＊
　
　　調查報告並提出五方面事故防範和整改措施建議，包括強化企業責任落實，提升設備本質安
全；深刻吸取事故教訓，嚴格履行監管職責；深入開展專項整治，徹底治理風險隱患；強化應急
統籌協同，提升應急處置能力；廣泛開展宣傳教育，增強安全防範意識。
　　深圳歡樂谷發聲明再次就事故造成的嚴重影響道歉，稱誠懇接受調查報告指出的問題和不足
，會深刻反醒，堅決整改。聲明並指出，事故發生後，已在政府相關部門指導下深入開展安全隱
患排查與整治，現鄭重承諾會把安全作為第一要務，在整改到位、確保安全運營前提下有序恢復
開園。
　
＊設備故障異常記錄嚴重缺失，為順利通過定期檢驗刻意隱瞞事實＊
　
　　調查報告認定，事故的主要原因是：深圳歡樂谷安全生產意識淡薄，主體責任落實不到位，
未深入分析螺栓經常斷裂問題原因，未按設備製造廠家要求對螺栓規範緊固，未按要求及時更換
超過使用年限的零部件，未及時消除渦流制動板未卡入導向槽隱患問題，放任設備「帶病」運行

　　次要原因包括：深圳歡樂谷技能培訓不到位，維修人員技能不足，關鍵崗位人員長期空缺；
對設備故障敷衍塞責，設備故障異常記錄嚴重缺失；應急預案不完善，應急演練走形式。潤昌公
司違規檢查作業，維護保養責任落實不到位，放任設備「帶病」運行；弄虛作假，出具嚴重失實
的自檢報告；為達到順利通過定期檢驗的目的，刻意隱瞞事實真相。
　
＊建議對３人移送司法機關、５人給予行政處罰＊
　
　　調查報告建議，對深圳歡樂谷副總經理羅某某、設備部維修室經理劉某某，潤昌公司項目技
術負責人周某某移送司法機關處理；對深圳歡樂谷總經理岳某、設備部總監單某某、設備部技術
室經理戴某某，潤昌公司法定代表人彭某某、項目現場負責人楊某給予行政處罰；對中國特檢院
、大連鍋檢院、歡樂谷文旅公司的４名責任人員由所在單位給予內部處理。對在事故調查過程中
發現的地方政府、有關部門及公職人員履職存在的問題，事故調查組已移交紀檢監察部門按規定
處理。（ｓｌ）

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