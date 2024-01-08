《經濟通通訊社８日專訊》國家統計局將公布去年１２月和第四季經濟數據。瑞銀亞洲經濟

研究主管、首席中國經濟學家汪濤預計，第四季ＧＤＰ環比增速可能小幅放緩（第三季為

４﹒９％），但低基數效應或推動第四季ＧＤＰ同比增速上升０﹒５個百分點至５﹒４％；預計

２０２３年全年ＧＤＰ增速為５﹒２％－５﹒３％。此外，汪濤預計，２０２４年人行降息１０

－２０個基點，降準２５－５０個基點，信貸增速可能保持在９﹒５％的穩健水平。

汪濤預計，１２月工業增加值同比增速可能進一步上行至６﹒９％（１１月為６﹒６％），

得益於去年同期基數較低。社會消費品零售增速或放緩至７％（１１月為１０﹒１％），主要是

低基數效應逐漸消退。固定資產投資同比增速可能放緩至０％－０﹒５％（１１月為２﹒９％）

，主要是房地產投資持續低迷以及高基數。出口同比增速可能進一步改善，１２月出口同比增速

料從１１月的０﹒５％改善至２％，進口同比跌幅或從０﹒６％小幅擴大至１％，貿易順差由

６８３﹒９億美元擴大至７７２億美元。



＊１２月房地產投資降幅或擴至１５％，ＣＰＩ、ＰＰＩ跌幅或收窄＊



１２月信貸增速有望進一步反彈。銀行可能持續為實體經濟提供信貸支持，不過近期地方隱

性債務置換或會減少部分存量銀行貸款、企業債券和影子信貸規模。估計１２月新增社會融資規

模料為２﹒３５萬億元（同比多增１萬億元）（１１月為２﹒４５萬億元），推動調整後社融（

剔除股票融資）和官方社融同比增速均上行至９﹒７％－９﹒８％；新增人民幣貸款或為

１﹒３５萬億元（１１月為１﹒０９萬億元），小幅低於去年同期水平（同比少增５００億元）

。

房地產方面，銷售或依然乏力，同比跌幅可能為１０％（此前為１０﹒３％），新開工可能

同比大致持平，而房地產投資可能走弱至同比下降１５％（此前同比下降１０﹒６％），部分受

高基數效應拖累。

１２月ＣＰＩ料受平均食品價格環比上升、非食品價格或環比跌幅收窄影響，同比跌幅或從

０﹒５％小幅收窄至０﹒２％。ＰＰＩ則因低基數及１２月平均主要生產者價格環比走弱，整體

ＰＰＩ同比跌幅或從１１月的３％小幅收窄至２﹒６％。（ｓｌ）

