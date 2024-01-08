《經濟通通訊社８日專訊》廣州市自去年１０月正式在城市更新及城中村改造相關文件提出

「探索房票安置政策機制，破解城中村改造難題」後，上周五（５日）廣州荔灣區開出全市首張

房票，票面金額顯示為２５０餘萬元人民幣，政策性獎勵約１萬元人民幣。

據內媒報道，荔灣區土地開發中心以石圍塘項目為試點，率先落地全市第一批「房票安置」

。《廣州市房票安置實施方案》上周四（４日）經市政府常務會議審議通過後，翌日石圍塘徵拆

現場就開出全市第一張房票。已發放房票憑證載明房票類型、購房地址、票面金額、政策性獎勵

金額、使用╱兌付期限等信息，可由被徵收人本人或其直系親屬購買「定點入庫」的新建商品房

源。目前，荔灣發展集團、中海集團、珠江實業、力誠投資公司已納入「定點入庫」名錄。



＊廣州房票全市通用，可跨區買房，可轉讓＊



廣州市規劃和自然資源局有關負責人介紹，房票可以購買廣州市「房源超市」內新建商品房

源，主要是依托和對接現有的陽光家緣網可售的新建商品房房源，做到政府有效監控。房票全市

通用，可跨區在房源超市中自由選擇合適的房源，並應優先全額使用房票支付購房款。房票還可

以轉讓，被徵收人所在戶如已擁有一套在廣州的住房，房票可在本項目被徵收人間互相轉讓，限

轉一次。此外，房票實行實名制，不得質押融資、違規套現，若是由被徵收人直系親屬使用房票

，使用者需具備廣州購房資格。

廣州傳統主要以「回遷房」和「現金」補償被徵收人，但當中存在原址回遷周期長、安置房

不匹配、徵地拆遷難等問題。內媒認為，房票這種徵收安置的創新制度，相比其他安置方式，拓

寬了政府安置渠道，有利於激發房地產市場活力，同時滿足被徵收人差異化需求。

據內媒不完全統計，目前已有鄭州、南京、南昌、昆明、貴陽、廈門、寧波、無錫、溫州、

紹興、蚌埠等逾３０個城市提出房票安置，廣州是首個提出房票安置的一線城市。（ｓｌ）

