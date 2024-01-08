《經濟通通訊社８日專訊》國家市場監管總局發布１２種產品質量國家監督抽查情況，共抽

查檢驗６０１家生產單位、５８６家銷售單位的６９４批次產品，發現不合格產品１６６批次，

不合格率約２４％，包括雪櫃９批次、彩色電視機２９批次、微型電腦２批次、滾筒乾衣機２批

次、食具消毒櫃５批次、電烤箱及烘烤器具１２批次、電磁爐３０批次、電熱水壺９批次、自動

電飯煲１５批次、按摩器具３１批次、織物蒸汽機１０批次、皮膚及毛髮護理器具１２批次。複

檢不合格生產單位２５家，其中１１家產品仍不合格。



＊電商平台銷售電視、電磁爐等涉無證生產及質量安全等問題＊



部分抽查情況顯示，在京東、拼多多等４家平台３２家銷售單位抽查３５批次彩色電視機產

品，涉及廣東、北京、浙江、安徽等４個省份３３家生產單位，共有２９批次產品不合格。其中

１１批次產品涉嫌無證生產，１批次產品涉嫌假冒；２７批次產品天線端子絕緣不合格，９批次

產品斷開連接器後電容器的放電不合格；２７批次產品能源效率項目不合格。

在天貓、京東等１１家平台６８家銷售單位抽查７１批次電磁爐產品，涉及廣東、上海、福

建等５個省份６２家生產單位，共有３０批次產品不合格，其中３批次產品涉嫌假冒，２批次產

品涉嫌無證生產，２２批次產品非正常工作不合格，２批次產品對觸及帶電部件的防護不合格，

８批次產品接地措施不合格，２７批次產品端子騷擾電壓（連續騷擾）項目不合格。

在天貓、京東、抖音、拼多多等１２家平台８６家銷售單位抽查９２批次按摩器具產品，涉

及廣東、福建、浙江、上海等８個省份７４家生產單位，共３１批次產品不合格，包括５批次產

品結構不合格，５批次產品電源連接和外部軟線不合格，１９批次產品端子騷擾電壓（連續騷擾

）項目不合格等。

市場監管總局要求各有關省級市場監管部門對不合格產品依法採取查封、扣押等措施，嚴禁

生產銷售；涉嫌假冒、無證生產及未標註廠名廠址的，要查清違法事實，從嚴從快從重處置。對

不合格產品生產銷售單位要明確整改要求，嚴格督促落實整改措施，及時組織複查。違法行為涉

嫌犯罪的，要及時移送司法機關。（ｓｌ）

