《經濟通通訊社８日專訊》中國民航局相關負責人介紹，２０２４年春運將從１月２６日開

始，３月５日結束，共計４０天。預測春運期間民航運輸旅客量將達到８０００萬人次，日均

２００萬人次，較２０１９年春運增長９﹒８％，較２０２３年春運增長４４﹒９％，有望創歷

史新高。旅客量峰值預計出現在２月８日（臘月二十九）、２月１６日（正月初七）、２月２０

日（正月十一）和２月２５日（正月十六）。伴隨探親流、學生流、務工流、旅遊流高位疊加，

預計春運期間全民航日均保障航班達到１﹒６５萬班。

負責人表示，從國內市場看，得益於今年春節假期時間較往年有所延長，「探親＋旅遊」將

成今年熱門出行模式。熱門航線主要集中在京津冀、長三角、粵港澳、成渝四大城市群之間。三

亞、海口等南方旅遊城市，以及東北、新疆等地的冰雪旅遊城市旅客量將顯著增長。從國際市場

看，春運期間出境遊市場預計將形成短期旺季，春節前後部分單日國際航班量將出現小高峰，日

韓、東南亞等周邊國家將成為出行熱點，國際探親、留學需求也將有所增長。（ｓｌ）

