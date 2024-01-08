《經濟通通訊社８日專訊》中國去年第四季地方城投掀起發行短期限（３６４天）境外美元

債的熱潮。《路透》引述多名消息人士報道指，城投蜂擁進入離岸債市場有明顯的監管套利傾向

，與當前化債大方向背離，為補漏洞，監管日前已暫停了相關期限美元債的發行。

消息人士透露，「３６４（天期城投離岸債）已經叫停。游離在監管之外，顯然與目前化債

的大方向背道而馳」、「該類券暫時都不讓發了，而且成本也高。本來３６４天這種就是鑽發改

委（規則）空子，而且城投本身就在控」。他們表示，在該類債券規模尚未做大之前，監管此次

出手較為果斷，不過這也表明城投平台融資壓力未消，地方債務化解仍是長期挑戰。

報道指，在去年中國推進一攬子化解地方債務方案後，城投發債採取嚴格的「名單制」，而

融資壓力猶存之下，城投紛紛出海找錢。選擇一年內期限主要是因為可以繞過國家發改委審批。

２０２３年１月，國家發改委發布《企業中長期外債審核登記管理辦法》，明確適用範圍不包含

一年期以下的境外債融資；一年期以下的境外債不需發改委審核。



＊去年發２７隻３６４天城投境外債，餘額２６﹒３３億美元＊



消息人士並指出，相關離岸債發行的主體多數屬於城投轉型為市場化主體的，在監管明確亮

紅燈前，趁著「城投信仰」還在趕緊充值，讓現金流跟上。但這種做法肯定存在風險隱患，「收

益率隨隨便便（百分之）十幾，是不現實的」。

天風證券固收研究團隊統計數據顯示，２０２３年１０月以後，江蘇、四川、山東等地的城

投仍在持續發行美元債，發行規模均超過１００億元人民幣，以江蘇省發行２９７億元人民幣最

多；山東省的城投主體在１２月發行最多，達６２億元人民幣。其中２０２３年發行期限為

３６４天的城投境外債共有２７隻，餘額２６﹒３３億美元，主要為１０月後發行，票面利率大

多數在６％以上。當中以山東省發行最多，共１２隻、餘額１１億美元，分布在高密市、濟南市

、泰安市、鄒城市、威海市；其次為福建、浙江、天津、貴州等。（ｓｌ）

