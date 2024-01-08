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AH股新聞

08/01/2024 07:53

《國企紅籌》中金公司（３９０８）股東海爾金盈擬沽最多２％股權

　　《經濟通通訊社８日專訊》中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）公布，收到股東
海爾集團（青島）金盈控股通知，海爾金盈計劃自本月１１日至４月１０日，通過大宗交易方式
減持不超過約９６５４﹒５萬股Ａ股，佔不超過總股本的２％，減持價格根據市場價格確定。
　　該集團指，海爾金盈根據自身發展需要減持，不存在導致控制權發生變更的風險。海爾金盈
持有約４﹒２％股權。（ｗｈ）

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