《經濟通通訊社８日專訊》中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）公布，收到股東

海爾集團（青島）金盈控股通知，海爾金盈計劃自本月１１日至４月１０日，通過大宗交易方式

減持不超過約９６５４﹒５萬股Ａ股，佔不超過總股本的２％，減持價格根據市場價格確定。

該集團指，海爾金盈根據自身發展需要減持，不存在導致控制權發生變更的風險。海爾金盈

持有約４﹒２％股權。（ｗｈ）

