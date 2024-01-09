《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》中共中央總書記習近平８日上午在中紀委第

三次全體會議上發表講話。習近平強調，要持續保持懲治腐敗高壓態勢。把嚴懲政商勾連的腐敗

作為攻堅戰重中之重，堅決打擊以權力為依托的資本逐利行為，堅決防止各種利益集團、權勢團

體向政治領域滲透。深化整治金融、國企、能源、醫藥和基建工程等權力集中、資金密集、資源

富集領域的腐敗，清理風險隱患。懲治「蠅貪蟻腐」。



＊減少設租尋租機會，加強對「一把手」監督配套制度＊



習近平強調，新征程反腐敗斗爭，必須在鏟除腐敗問題產生的土壤和條件上持續發力、縱深

推進。要深化改革阻斷腐敗滋生蔓延。腐敗的本質是權力濫用。要抓住定政策、作決策、審批監

管等關鍵權力，聚焦重點領域深化體制機制改革，加快新興領域治理機制建設，完善權力配置和

運行制約機制，進一步堵塞制度漏洞，規範自由裁量權，減少設租尋租機會。要建立腐敗預警懲

治聯動機制，加強廉潔風險隱患動態監測，強化對新型腐敗和隱性腐敗的快速處置。

習近平強調，要進一步健全反腐敗法規制度。圍繞一體推進不敢腐、不能腐、不想腐等完善

基礎性法規制度，健全加強對「一把手」和領導班子監督配套制度。持續推進反腐敗國家立法，

與時俱進修改監察法，以學習貫徹新修訂的紀律處分條例為契機，在全黨開展一次集中性紀律教

育。加強重點法規制度執行情況監督檢查，確保一體遵循、一體執行。

習近平指出，要加大對行賄行為懲治力度。嚴肅查處那些老是拉幹部下水、危害一方的行賄

人，通報典型案例，以正視聽、以儆效尤。加大對行賄所獲不正當利益的追繳和糾正力度。

