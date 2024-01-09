《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》全國商務工作會議７日－８日在京召開，研

究部署２０２４年商務工作。商務部部長王文濤作工作報告，會議強調，重點做好八個方面工作

，包括推動消費持續擴大，完善市場和流通體系。以「消費促進年」為主線，辦好各類促消費活

動。打造「投資中國」品牌，促進外資穩量提質。放寬外資准入，強化外資服務保障，持續建設

市場化、法治化、國際化一流營商環境。

此外，培育外貿新動能，加快建設貿易強國。升級貨物貿易，拓展中間品貿易、跨境電商出

口，創新服務貿易，發展數字貿易。提升開放平台效能，穩步擴大制度型開放。深入實施自貿試

驗區提升戰略，深化服務業擴大開放綜合試點示範，提升國家級經濟技術開發區等各類園區功能

。

高質量共建「一帶一路」，抓好八項行動的落實落地。統籌推進標誌性工程和「小而美」民

生項目，不斷拓展數字、綠色等合作領域，健全國際經貿合作機制。推動對外投資創新，提升合

作質量水平。加快商簽高水平投資協定，推動境外經貿合作區提質升級。積極參與全球經濟治理

，強化多雙邊經貿合作。推動世貿組織第１３屆部長級會議取得務實成果，擴大高標準自貿區網

絡。維護經濟安全，守好安全底線。加強商務領域涉外法治建設，防範化解重大風險。

