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AH股新聞

09/01/2024 13:09

《駐滬專電》上海去年新房成交套數同比降一成，成交額降７％

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海鏈家研究院監控的數據顯示，去年全年
，上海新房累計成交約８萬套，同比下降１１％；成交均價約為每平方米６﹒８萬元（人民幣．
下同），同比上升３％；累計成交金額約６０５０億元，同比下降７％；套均總價約７５９萬元
，同比上升４％。
　　數據顯示，去年上海市共有１２批房源集中供應入市，總計供應３１５個項目，供應套數為
８﹒６４萬套，供應面積為９７７﹒４萬平方米。和２０２２年相比，上海市集中供應項目數量
同比增長４％，集中供應套數則同比下降８％，面積同比下降６％，這也說明單個項目的體量變
小。
　　上海中原地產首席分析師盧文曦表示，去年下半年上海新盤之間競爭加強，關鍵在於市場供
應充分而購買力不足。從去年土地供應的狀況來看，今年新房供應量會有所減少，但供大於求的
格局很難逆轉趨勢。所以，今年樓盤之間的競爭激烈程度還會有所增加，尤其是一些高端房源會
陸續推向市場，豪宅的去化或會受到考驗。
　　當然，政策風向已經轉向，若今年樓市交易疲軟，寬鬆政策也會適時落地，保持成交量穩定
。從房地聯動價來看，最後推向市場的房價不會有明顯波動，預計還是延續３－５％的幅度小幅
上行。
　
＊去年上海二手房價下跌快，今年有望企穩＊
　
　　二手房方面，鏈家數據顯示，２０２３年上海全市二手房累計成交金額６０５５億元，同比
增長１６％，成交套數１８﹒０１萬套，同比增長１３％。
　　價格方面，國家統計局數據顯示，１０月上海的二手住宅價格指數環比下跌０﹒８％，１１
月環比下跌１﹒５％，指數跌幅超過１％就是非常明顯的跌幅，可見在年末的時候市場預期相當
弱。盧文曦指，今年上海很多小區的房價已經跌到２０２０年有的甚至跌到２０１９年水平，可
見房價下跌的速度相當快。
　　盧文曦分析稱，年末上海調整普宅標準可以降低賣家成本，對二手房市場的交易盤活是積極
推動，雖然短期之內效果不顯著，但是受益客群已經存在，這部分需求隨時可能釋放。
　　由於樓市政策已經轉向寬鬆，甚至不排除限購也要進行優化，釋放剛需力量，而剛需主要消
費對象是二手房市場，所以，今年二手房值得期待。在成交量沒有明顯突破的前提下，價格不會
進入上漲周期，所以今年二手房的房價，小幅下探後有機會實現企穩。

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