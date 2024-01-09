《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海財經大學應用統計研究中心最新公布的

調查結果顯示，２０２３年第四季度上海市消費者信心指數為１０１﹒７點，環比略升０﹒３點

，同比上升１點。

分項指數中，購房意願指數為５９﹒２點，環比大幅上升１６﹒２點，說明去年末推出的上

海樓市新政一定程度上提高了消費者的購買意願，但同比下降５﹒９點，仍然處於較低點位；購

車時機指數為８８點，環比和同比分別提高了１１﹒１點和５﹒５點。從總體看，去年四季度上

海消費者對經濟形勢的評價向好，出現了較大幅度的上漲，但收入評價指數和就業評價指數環比

均略降。

預期方面，上海消費者購房時機預期指數６８﹒７點，比去年三季度大幅提高了１２﹒４點

，同比持平，反映了消費者對房地產市場的預期向好，新政作用突顯。購車時機預期指數為

８７﹒７點，環比上升２﹒７點，同比亦提高了４﹒１點。

上海財經大學應用統計研究中心主任徐國祥指，２０２３年第四季度上海市消費者信心指數

總體穩定，多項指數止跌反彈，其原因是去年三季度各項指數出現了大幅下滑，因此四季度出現

了回升調整，但總體仍處於較低點位。另外，去年四季度購買類指數表現突出，表現出回暖跡象

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